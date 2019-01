Cdm | approvato il nuovo Codice della crisi di impresa Sparisce il termine

Ghigliottina sul Decreto semplificazioni approvato in Cdm : ecco cosa resta : Erano inizialmente 21 gli articoli che componevano il testo del Decreto semplificazioni approvato ieri dal Consiglio dei ministri e atteso in Gazzetta ufficiale. Un numero Ghigliottinato e dimezzato a 10 articoli, quelli usciti dal Cdm di ieri, 12 dicembre 2018. Era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 15 ottobre scorso insieme al ddl bilancio 2019 e al Decreto Fiscale e il testo ora è profondamente cambiato rispetto ...