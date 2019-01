Caso Mayorga – Cristiano Ronaldo nei guai? La richiesta delle autorità di Las Vegas

sportfair

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Chiesto campione DNA diper l’indagine in USA sulLedi Lashanno emesso un mandato per ottenere chesi sottoponga al test del Dna nell’ambito deldel presunto stupro ai danni di Kathryn. Il dipartimento di polizia di Lasvuole vedere se corrisponde a un campione trovato sul vestito della donna che ha accusato l’attaccante portoghese per un episodio che sarebbe avvenuto nella sua stanza di hotel nel 2009. Lo riporta il Wall Street Journal che cita fontiforze dell’ordine.Laè stata inviata di recente allegiudiziarie competenti in Italia, dove l’attaccante gioca attualmente per la Juventus. Secondo il portale Tmz, il 33enne ex Real Madrid continua a negare tutte le accuse e ha assicurato la massima collaborazione nell’inchiesta per ...