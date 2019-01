Caso Mayorga – Cristiano Ronaldo nei guai? La richiesta delle autorità di Las Vegas

Caso Ronaldo Mayorga - la polizia di Las Vegas ordina test del Dna di CR7 : Caso Ronaldo Mayorga – Possibili guai in vista per Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la polizia di Las Vegas avrebbe ordinato che l’attaccante della Juventus si sottoponesse all’esame del Dna. L’obiettivo sarebbe quello di verificare se i risultati del test corrispondano con le tracce di Dna rinvenute sugli abiti di Kathryn […] L'articolo Caso Ronaldo Mayorga, la polizia di Las Vegas ...

Ronaldo : “Caso Mayorga? Disgustose le accuse sul mio conto” : Ronaldo CASO MAYORGA – Cristiano Ronaldo in un’intervista con il quotidiano portoghese Record, che lo ha scelto come personaggio sportivo dell’anno, torna sulle accuse di stupro arrivate dagli Usa da parte dell’ex modella Kathryn Mayorga. “Trovo Disgustose le accuse sul mio conto, ma al tempo stesso sono tranquillo perché ho la coscienza pulita. Sono fiducioso che […] L'articolo Ronaldo: “Caso Mayorga? ...

Cristiano Ronaldo – Caso Mayorga - nuove prove contro CR7 : spuntano le sue due versioni contraddittorie : nuove prove contro Cristiano Ronaldo pubblicate sul ‘Der Spiegel’: spuntano le due versioni contraddittorie che sarebbero state date a distanza di due mesi da CR7 alla polizia Nonostante non se ne parli come nei giorni in cui il calderone è stato scoperchiato, sul Caso di violenza sessuale che vede Cristiano Ronaldo protagonista la polizia di Las Vegas continua ad indagare. Il ‘Der Spiegel’ poi pare proprio voler ...