Carige | Mincione si difende | «Conte ha solo messo al sicuro la banca»

Economia : Mincione al 'Corriere della Sera' su Carige - le mie azioni valgono quasi zero : Roma, 10 gen 09:32 - , Agenzia Nova, - della vicenda Carige, Raffaele Mincione è il personaggio del giorno: il finanziere per il quale si sospetta il conflitto di interesse per il presidente del ...

Carige - il finanziere Mincione si difende : L’uomo d’affari dopo le accuse: «Non conosco il premier. E da quel decreto non posso trarre alcun beneficio»

Salvataggio Carige - il conflitto di interesse di Conte? Ecco i legami del premier con Guido Alpa e Raffaele Mincione : Il Partito democratico va all’attacco sul caso Carige. E accusa il premier Giuseppe Conte di agire in conflitto di interessi per via dell’amicizia con l’avvocato Guido Alpa, in passato consigliere della banca genovese, e di una vecchia consulenza offerta a Raffaele Mincione, banchiere socio di Carige. Ma quanto c’è di vero nelle accuse del Pd? E soprattutto quali sono i reali rapporti fra il premier e l’avvocato ...

Salvataggio Carige - il conflitto di interesse di Conte? Ecco i legami del premier con Alpa e Mincione : Il Partito democratico va all’attacco sul caso Carige. E accusa il premier Giuseppe Conte di agire in conflitto di interessi per via dell’amicizia con l’avvocato Guido Alpa, in passato consigliere della banca genovese, e di una vecchia consulenza offerta a Raffaele Mincione, banchiere socio di Carige. Ma quanto c’è di vero nelle accuse del Pd? E soprattutto quali sono i reali rapporti fra il premier e l’avvocato ...

Carige - le tappe della crisi : dalla gestione Berneschi al commissariamento passando per la guerra Malacalza-Mincione : Il buco miliardario emerso nei conti del 2013 dopo le ispezioni di Bankitalia. L’inchiesta sugli ex vertici tra cui Giovanni Berneschi, presidente di Carige per vent’anni, poi condannato a 8 anni e 7 mesi per truffa ai danni del ramo assicurativo dell’istituto e ora a giudizio anche per ostacolo alla vigilanza. Tre aumenti di capitale bruciati, per un totale di oltre 2 miliardi. La guerra per il controllo tra vecchi e nuovi ...

Carige - il Pd annuncia un’interrogazione parlamentare : “Conte in conflitto d’interessi - era consulente di Mincione” : Il socio e mentore Guido Alpa a lungo consigliere di Carige. Lui stesso consulente di Raffaele Mincione, banchiere socio di Carige. La figura del presidente del Consiglio Giuseppe Conte finisce al centro della questione della Cassa di risparmi di Genova, con una polemica sollevata in particolare dai renziani del Pd: “La domanda è molto semplice – scrive il capogruppo Pd in commissione Bilancio alla Camera, Luigi Marattin – ...

Carige - assemblea boccia aumento di capitale : dopo la frenata di Malacalza - lasciano Mincione e Reichlin : Un aumento di capitale bocciato, un cda straordinario con due dimissioni eccellenti e un grosso punto di domanda per il futuro, visto che sembra mancare un piano B. È il riassunto dei giorni di vigilia di Natale per Banca Carige: un effetto a catena cominciato sabato 22 dicembre con l’astensione di Malacalza Investimenti in assemblea che ha rimandato la decisione sull’aumento di capitale a dopo la presentazione del piano di ...

Carige - Mincione e Reichlin si dimettono. Sileoni (Fabi) : intervenga il Governo : I soci di Banca Carige hanno bocciato l'aumento di capitale e ora il cda si trova a dover affrontare una situazione imprevista...

Carige - Mincione e Reichlin si dimettono dopo lo stop all’aumento : I soci di Banca Carige hanno bocciato l'aumento di capitale e ora il cda si trova a dover affrontare una situazione imprevista...