Carige | i commissari puntano al rilancio grazie a risorse di investitori privati

Nessuno vuole Banca Carige. Giovanni Tria e i commissari premono per una fusione - ma non trovano acquirenti : Un cavaliere bianco in soccorso di Carige e soprattutto assai volenteroso perché il compito a cui è chiamato è arduo e poco appetibile: scommettere su una Banca in crisi e aprire il portafoglio per assicurarle un futuro. Lo auspica Giovanni Tria, lo vorrebbero anche i commissari. Con motivazioni diverse, ma che alla fine conducono allo stesso scenario, caratterizzato da uno spauracchio da evitare: la ...

Carige - commissario Innocenzi rassicura clienti : la banca è viva : L'articolo Carige, commissario Innocenzi rassicura clienti: la banca è viva proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Carige - il commissario Modiano : per salvarla bastano 400 milioni : Genova, 9 gen., askanews, - Il governo salva Banca Carige con un decreto legge che fa scattare la protezione pubblica per evitare il fallimento. Un provvedimento che prevede garanzie statali sulle ...

Carige - Modiano (commissario) : “Nazionalizzazione non è ipotesi sul tavolo”. E nega paragoni con Mps e banche venete : “La nazionalizzazione non è un ipotesi sul tavolo”. A dirlo, rispondendo al sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, e alla linea di Luigi Di Maio e del M5s, è il commissario straordinario di Carige, Pietro Modiano, a margine dell’incontro col presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Sulla nazionalizzazione degli istituti di credito mi trovo in disaccordo – ha detto Toti – Carige ha risorse e ...

Carige - Di Maio chiede ai commissari di pubblicare l'elenco dei debitori della banca : Dopo la decisione dell'esecutivo giallo-verde dI salvare il banco ligure, il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio , ha chiesto di mettere nero su bianco nomi e cognomi dei responsabili che ...

Carige - Di Maio ai commissari : "Pubblicare elenco debitori" : "Chiederò formalmente, e lo faccio ora pubblicamente, ai commissari di Carige di pubblicare l'elenco dei debitori della banca. Vogliamo capire per chi e per quali ragioni Carige è stata ridotta in ...

Banca Carige - retroscena di Dagospia : la telefonata del commissario che ha terrorizzato Tria : Una convocazione frettolosa, diventata urgente dopo una telefonata del commissario straordinario della Banca genovese, Pietro Modiano, che ha avvertito direttamente il ministro dell'Economia Giovanni ...

Carige : commissari tracciano rotta - subito bond e vendita npl/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - La Commissione Europea ha preso atto del decreto ed è pronta a "discutere con le autorità italiane della disponibilità e delle condizioni degli strumenti nel quadro del diritto Ue". Il sostegno pubblico alla liquidità, già utilizzato nel caso di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza

Carige - le tappe della crisi : dalla gestione Berneschi al commissariamento passando per la guerra Malacalza-Mincione : Il buco miliardario emerso nei conti del 2013 dopo le ispezioni di Bankitalia. L’inchiesta sugli ex vertici tra cui Giovanni Berneschi, presidente di Carige per vent’anni, poi condannato a 8 anni e 7 mesi per truffa ai danni del ramo assicurativo dell’istituto e ora a giudizio anche per ostacolo alla vigilanza. Tre aumenti di capitale bruciati, per un totale di oltre 2 miliardi. La guerra per il controllo tra vecchi e nuovi ...

Carige - commissari : pronti a chiedere garanzia Stato su bond : Milano, 8 gen., askanews, - All'indomani del paracadute del Governo su Carige, con il primo decreto legge 'salva-banche' dell'esecutivo gialloverde, anche i commissari straordinari hanno avviato ...

Carige - le mosse dei Commissari. Ricapitalizzazione precauzione ipotesi residuale : Al lavoro i Commissari di Banca Carige , che nelle ultime ore hanno avviato iniziative fondamentali per il futuro della banca ligure, mentre il Governo ha varato un decreto legge ad hoc per tutelare i ...

Carige - le mossse dei Commissari. Ricapitalizzazione precauzione ipotesi residuale : Al lavoro i Commissari di Banca Carige , che nelle ultime ore hanno avviato iniziative fondamentali per il futuro della banca ligure, mentre il Governo ha varato un decreto legge ad hoc per tutelare i ...

Carige - commissari incontrano sindacati : 11.14 All'indomani del decreto del governo per il salvataggio in Carige, varato in serata dal Cdm, i commissari della banca, Modiano,Innocenzi e Lener incontrano i sindacati. L'appuntamento è in agenda in tarda mattinata nella sede dell'Istituto a Genova e sul tavolo ci sono le prospetive di Carige e quelle dei 4.200 dipendenti. Per 490di loro è già stato concordato un piano di uscite entro dicembre di quest'anno.

Banca Carige - la settimana degli incontri. I commissari vedono Tria : Secondo fonti del MEF, sempre oggi ci sarebbe stata una riunione informativa sulla situazione dell'istituto di credito genovese tra il Ministro dell'Economia Giovanni Tria e i commissari . Per domani ...