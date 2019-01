Carabinieri | concorso 536 Allievi Marescialli | domanda da inoltrare entro il 4 febbraio

Blastingnews

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio è stato pubblicato dal Ministero della Difesa il bando per l'accesso al corso triennale per 536nel ruolo Ispettori dell'Arma dei. L'esame si basa sulla risoluzione di diversi test: una prima verifica a risposta chiusa che si svolgerà a Roma, nel CNazionale di Selezione e Reclutamento, di viale Tor di Quinto; alcuni riscontri psico-fisici ed attitudinali; un test orale; un colloquio in lingua straniera.I requisiti per accedere alle selezioni Possono accedere alle selezioni aspirantidi sesso femminile e maschile. I requisiti fondamentali espressi dal bando sono: avere un'età tra i 17 e i 26 anni, essere in possesso di un diploma, non avere condanne e/o procedimenti penali in corso, non avere provvedimenti disciplinari in corso, non essere obbiettori di coscienza.Inoltre, possono accedere al ...