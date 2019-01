Caos in Germania | sciopero degli addetti alla sicurezza negli aeroporti | oltre 700 voli

Maltempo - è allarme in Europa : Caos neve in Germania e Austria : E’ ancora allarme slavine in Austria e in Baviera, anche a causa dell’allerta Maltempo che non accenna a diminuire. Nelle prime ore del pomeriggio è stata evacuata l’area sciistica Austriaca di Hochkar per l’allarme neve. Si temono valanghe sulle piste. “Una cosa del genere non è mai accaduta nella storia di Hochkar” ha detto il sindaco della località, secondo quanto riporta il sito web Austriaco Noen.at, ...