Canone Rai | ecco come chiedere il rimborso

Canone Rai 2019 - cosa fare se devi chiedere (o rinnovare) l’esenzione : Nelle disposizioni di legge della nuova manovra finanziaria approvata per il 2019 c’è anche la norma che riguarda il Canone Rai. Anche per il nuovo anno l’importo da pagare sarà di 90 euro e verrà addebitato direttamente nella bolletta elettrica, con dieci rate mensili da gennaio a ottobre, come stabilito a partire dalla legge di stabilità del governo Renzi nel 2016. In sostanza il Canone si applica a chiunque detenga un televisore o “apparecchi ...

Canone Rai 2019 - esenzione : ecco chi non paga : 'Non hai la tv? Per non pagare il Canone Rai 2019 devi presentare la dichiarazione di non detenzione entro il 31 gennaio'. E' quanto ricorda l'Agenzia delle Entrate via Twitter in merito alla ...

Canone Rai 2019 in bolletta : attenzione al doppio addebito (e chi non paga) : Cosa succede in caso di attivazione di una nuova utenza di fornitura di energia elettrica, chi non deve pagare il Canone Rai...

Anno nuovo - stesso Fisco : dal Canone Rai al bollo auto - le scadenze di gennaio 2019 : Il rientro dalle feste natalizie non sarà poi così traumatico, almeno dal punto di vista fiscale. Ma dal 15 gennaio in poi...

Esenzione Canone Rai 2019 : domanda entro oggi per evitare addebiti - come fare : Oramai da questa tassa non si scappa più: il Canone Rai è un obbligo di legge che dal 2016 è stato inserito direttamente in bolletta e i cittadini che non vogliono pagarlo devono richiedere l’Esenzione Canone Rai 2019, compilando specifici moduli ed entro scadenze ancora più precise. Anche se c’è tempo fino al 31 gennaio 2019 per presentare l’autocertificazione di Esenzione, è comunque consigliabile farlo con molto più anticipo, per risparmiarsi ...

Canone Rai : scatta il termine per chiederne l'esenzione : BOLZANO. Partiamo con la buona notizia: anche per il 2019 il Canone ammonterà a 90 euro. Il Canone di norma viene di norma addebitato sulla bolletta elettrica, in 10 rate nell'arco dell'intero anno , ...

Spunta ipotesi Tari nella bolletta della luce come il Canone Rai : Il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, di fatto per il momento frena sull'ipotesi di un inserimento dell'imposta sulla bolletta elettrica e non usa giri di parole: 'A me piacerebbe ma non ...

Legge 104 : esenzione Canone Rai per disabilità - cosa cambia dal 2019 : Tra le novità attese nella prossima Manovra 2019 potrebbe essercene una diretta alle persone disabili, incluse quelle con Legge 104: l’esenzione del canone Rai per disabilità. È quanto previsto da un emendamento alla Legge di Bilancio presentato dalle senatrici del Movimento 5 Stelle – Laura Granato e Agnese Gallicchio – in Commissione Bilancio del Senato. Una commissione impegnata in queste ore nell’esame del testo, anche se le ...

Rai - Di Maio : "C'è un caso Fazio. Ora tagli a cachet e Canone" : Il conduttore replica: "Disponibile a parlare di compensi e guadagni". E l'opposizione, Pd e non solo, lo difende in quanto 'non allineato'

Pensione anticipata per le mamme e niente Canone Rai per i disabili : le novità in manovra : Lega e Movimento 5 Stelle hanno depositato dei nuovi emendamenti alla legge di Bilancio: c'è anche la Tari in bolletta

Canone Rai - esenzione entro il 31 gennaio : C'è poco più di un mese per chiedere l'esenzione del Canone Rai per l'intero 2019. Il termine per l'invio degli appositi moduli di esenzione all'Agenzia delle Entrate, infatti, è fissato per il 31 ...