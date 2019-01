Cannabis, disegno di legge M5S per legalizzarla

blogitalia.news

: Cannabis libera, ecco il disegno di legge M5s: 'Consentire l'autoproduzione e l'uso ricreativo' [news aggiornata al… - repubblica : Cannabis libera, ecco il disegno di legge M5s: 'Consentire l'autoproduzione e l'uso ricreativo' [news aggiornata al… - repubblica : Cannabis libera, il M5s deposita disegno di legge in Senato [news aggiornata alle 10:23] - AngeloBuccoleri : Legalizzazione si o no ? -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Legalizzare laundiproposto dal M5S M5s deposita al Senato alcune proposte diper la legalizzazione dell’uso e della vendita dellae dei suoi derivati e scoppia un nuovo caso con gli alleati di governo. “Le proposte sulla legalizzazione dell’uso dellanon sono concordate. È un tema che non è nel contratto del governo e che non è nell’agenda della Lega” avverte il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana. È uno strappo che fa il paio con la difesa della pensione di cittadinanza ai disabili su cui Matteo Salvini ha già lanciato battaglia. “Ci sorprende che vengano presentati disegni diche sembrano più provocazioni che altro” si lamenta infatti il ministro della Famiglia.Ma la ‘provocazione’ del M5s lascia di stucco anche le altre forze politiche. Se i Radicali plaudono ...