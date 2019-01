Candy Crush | il successo economico non si ferma | nel 2018 fa meglio di Fortnite e Pokémon

eurogamer

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Siamo lontani, ormai, dai tempi in cui la seriesi contendeva il primato di gioco più popolare su Facebook insieme a FarmVille. Era il 2012. Ancora cinque anni dopo, una spanna di tempo più che sufficiente per far cadere nel dimenticatoio la maggior parte dei titoli simili, il colorato puzzle game continua a essere una miniera d'oro per King, lo sviluppatore, e Activision Blizzard che nel 2015 ha rilevato la società.Ce lo racconta VG47.com. Lo scorso anno la serieha incassato 1,5 miliardi di entrate, il 63% delle quali ottenute dal soloSaga (il titolo più datato); ciò, ovviamente, sommando i dati di vendita da iOS e Android. La forza del brand è dimostrata da un aumento del 6,5% degli incassi rispetto al 2017.Sono numeri da capogiro, che scavano un solco profondo con la concorrenza dei casual games., solo su iOS (non essendo disponibili ...