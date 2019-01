Cancro per fumo passivo | adesso verrà risarcito

Si ammala di Cancro alla gola per fumo passivo - la Cassazione condanna Poste Italiane a risarcire ex dipendente : Per 14 anni è stato esposto, quotidianamente, al fumo passivo. Per una media di sei ore al giorno. Accadeva sul suo posto di lavoro, in un ufficio siciliano di Poste Italiane, condannate definitivamente dalla Cassazione a risarcire Francesco, ex impiegato, oggi 90enne. Che a causa di quelle esalazioni, anni dopo, si è ammalato di cancro alla gola. Secondo quanto riportato da Il Tempo, per i giudici, oggi, sarebbero evidenti sia il grosso danno ...

Oroscopo 12 gennaio : Toro intraprendente - sorprese per il Cancro : La giornata di sabato 12 gennaio del nuovo anno 2019 sarà decisamente positiva per il Gemelli, che sarà a dir poco al centro dell'attenzione; con un Capricorno che finalmente avrà voglia di un po' di sano relax e un Pesci che, dopo essersi impegnato nel lavoro, sarà favorevole ad un pizzico di peperoncino nella sua serata. Ma vediamo le previsioni segno per segno. ...Continua a leggere

Ultrasuoni e nanoparticelle elettriche per “friggere” il Cancro : (immagine: Pixabay) cancro? Friggiamolo con l’elettricità. Un’idea che un team tutto italiano sta rielaborando in chiave nanoscopica per sviluppare un approccio preciso e mirato contro le cellule del tumore. L’equipe, guidata da Gianni Ciofani dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit), ha utilizzato nanoparticelle biocompatibili piezoelettriche che si legano solo alle cellule cancerose e, quando bombardate con Ultrasuoni (come quelli di una ...

Menopausa - legame tra vampate persistenti e rischio Cancro : Esiste un legame fra le vampate persistenti in Menopausa e il cancro al seno. Lo rivela una nuova ricerca scientifica secondo cui le donne in Menopausa che soffrono di vampate di calore per diversi anni hanno un rischio maggiore di avere un tumore. Lo studio americano è stato pubblicato su Menopause, la rivista ufficiale della North American Menopause Society (NAMS). La ricerca ha coinvolto ben 25mila donne che sono state seguite dagli esperti ...

Lotta contro il Cancro per vedere nascere la sorellina. Muore poco dopo - a 9 anni : È una storia che non può non commuovere quella del piccolo Bailey, il bambino malato di cancro che voleva a tutti costi conoscere e dare un nome alla sua sorellina. Ci è riuscito, nonostante i medici gli avessero dato solo qualche “giorno o forse settimane”, dopo che quel male implacabile si era diffuso in tutto il suo corpo. Alla fine Bailey Cooper, originario del Gloucestershire, nel Regno Unito, ha incontrato la sua sorellina e ha ...

Resiste al Cancro per vedere la sorellina nascere e darle un nome : Bailey muore a Natale : Il bimbo di 9 anni era affetto da un linfoma non Hodgkin. I medici gli avevano dato solo poche settimane di vita, lui invece ha lottato per poter abbracciare la sorellina, Millie, nata a Novembre. Subito dopo ha detto ai genitori: "È il momento di andare, diventerò il suo angelo custode". Bailey è morto alla vigilia di Natale.Continua a leggere

Oroscopo settimanale 14-20 gennaio : difficoltà lavorative per Cancro - Scorpione sospettoso : Nella settimana dal 14 al 20 gennaio Venere lascerà il Capricorno e si sposterà sul segno dell'Acquario. L'amore andrà bene per i segni d'aria. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: molti nati sotto il segno dell'Ariete nell'ultimo periodo non hanno fatto altro che litigare con il proprio partner. A partire dalla nuova settimana però, Venere tornerà ad essere nel vostro segno e le ...

A 9 anni combatte il Cancro per incontrare la sorellina e quando nasce le sorride : 'Diventerò il tuo angelo' : I suoi genitori lo hanno soprannominato 'brave', coraggioso. Bailey Cooper , un ragazzino di 9 anni, del Gloucestershire , contea dell'Inghilterra sud-occidentale, con un cancro diffuso in tutto il ...

Astri e oroscopo del 10 gennaio : fortuna per l'Ariete e il Cancro : L'oroscopo della giornata di 10 gennaio punta i riflettori sulla fortuna, prediligendo alcuni segni dello Zodiaco e rendendo le attività più complesse per altri. Come sarà l'amore, la fortuna e il lavoro nelle previsioni astrologiche dedicate alla giornata di giovedì, ricca di impegni? Buona la carica energetica dell'Ariete, il Sagittario è ottimista e il Leone riparte alla grande, pronto a mettersi in gioco. La fortuna pronostica il suo ...

Uno sviluppatore annuncia un gioco basato sulla sua personale esperienza con il Cancro : ecco a voi Overcome : Overcome Studios, gestito da Kabir Lal a Nuova Delhi, in India, ha annunciato il suo nuovissimo titolo chiamato Overcome che consente ai giocatori di provare le sfide che lo sviluppatore ha dovuto affrontare nella sua battaglia contro il cancro alla tenera età di 19 anni.Come riporta Dualshockers, il platform in 2D, il primo gioco degli studios, attinge dall'esperienza di Kabir, dalla diagnosi di cancro fino al trattamento che ha dovuto ...

Oroscopo di domani 8 gennaio : Toro e Vergine 'volano' - momenti critici per Cancro : L'Oroscopo di domani 8 gennaio 2019 svela in anteprima la classifica stelline e le attesissime predizioni su amore e lavoro relative alla prima metà dello zodiaco. Curiosi di sapere come saranno le stelle di martedì e quali i segni più fortunati? A tenere con il fiato sospeso, quindi, ancora una volta l'Astrologia, quest'oggi applicata ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In evidenza nel periodo sicuramente coloro nativi in ...

Oroscopo Paolo Fox 2019 - Epifania/ Previsioni 6 gennaio : autunno difficile per il Toro - Cancro arguto : Paolo Fox torna oggi 6 gennaio 2019 con l'Oroscopo dell'Epifania: Acquario giornata che invita all'amore, Pesci che bella domenica, tutti gli altri segni?

Oroscopo 8 gennaio : fase di ansia per Cancro - Bilancia instabile - Pesci ottimista : Le festività stanno ormai per volgere definitivamente al termine e per alcuni segni zodiacali inizia un periodo intenso sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per martedì 8 gennaio. Le predizioni da Ariete a Vergine Ariete: lo scorso anno diverse questioni sono rimaste in sospeso ed adesso è arrivato il momento di risolvere ogni problema. Alcuni conti a livello economico non tornano: per ...

Oroscopo dal 7 al 13 gennaio : post Epifania favoloso per Ariete e Cancro : Una nuova settimana sta bussando alle porte dei nativi di tutti e dodici segni dello Zodiaco. Scopriamo quali novità ci porteranno le stelle e i pianeti per il periodo che va da lunedì 7 a domenica 13 gennaio. Astrologia e Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: partenza alla grande dopo le feste. Grande voglia di vivere e compiere desideri che erano da qualche tempo nel cassetto. Cautela in amore. Toro: è tempo di essere più riflessivi e di tenere ...