Calciomercato Torino | ecco l’unico innesto per gennaio

Calciomercato Torino - l’agente di Pereyra : “Piace a Mazzarri e al Chelsea” : Calciomercato Torino, l’agente di Pereyra esce allo scoperto- Potrebbe essere uno degli uomini principali attorno al quale ruota il mercato invernale. Roberto Maximiliano Pereyra, in forza al Watford, è stato accostato nelle ultime settimane al Torino. Mazzarri stima il giocatore e l’argentino, di ricambio, stima il tecnico toscano. Potrebbe essere un matrimonio relativamente facile, ma […] L'articolo Calciomercato Torino, l’agente di ...

Calciomercato Serie A : a volte ritornano (forse) - Pereyra-Torino e Schelotto-SPAL : Dall’Argentina con nostalgia… del calcio italiano. In questi giorni si parla con insistenza del possibile ritorno in Serie A di Roberto Pereyra ed Ezequiel Schelotto, entrambi provenienti dalla Premier League. Roberto Pereyra, che ha appena compiuto 28 anni, ne aveva 20 quando arrivò in Italia. L’Udinese lo prelevò dal River Plate nell’ambito della diaspora seguita alla traumatica retrocessione in B dei ...

Calciomercato Torino - nuovo innesto a centrocampo : la lista stilata da Mazzarri : Calciomercato Torino, Mazzarri ha chiesto un centrocampista per la sua rosa, sopratutto dopo l’addio di Soriano finito al Bologna Calciomercato Torino, il club granata è partito alla ricerca di un centrocampista di qualità da aggiungere alla rosa di mister Mazzarri. Necessità impellente quella di un centrocampista d’inserimento, sopratutto dopo l’addio di Soriano che ha di fatto sguarnito il reparto che ora consta di 4 ...

Calciomercato Torino - arriva la decisione del Besiktas su Ljajic : Adem Ljajic non tornerà al Torino, il Besiktas riscatterà il calciatore serbo già nel mese di gennaio dopo il prestito oneroso Adem Ljajic non tornerà al Torino. Negli ultimi giorni si erano diffuse alcune voci secondo le quali il Besiktas non avrebbe riscattato il calciatore serbo, voci però rivelatesi false dato che il club turco ha deciso di anticipare i tempi riscattando Ljajic già nel mese di gennaio. Il riscatto sarebbe divenuto ...

Calciomercato Torino - N’Koulou richiesto dall’Arsenal : la situazione : Calciomercato Torino, N’Koulou va in scadenza nel 2020, intanto l’Arsenal ha bussato alla porta dei granata per accaparrarselo Calciomercato Torino, N’Koulou fa gola ad uno dei top club della Premier League. Il difensore, che tanto bene sta facendo sotto la guida di Walter Mazzarri, è finito nel mirino dell’Arsenal di Emery. Il club londinese è alla ricerca di un centrale dopo i tanti problemi difensivi e dopo ...

Calciomercato Juve - Don Balòn : "Marcelo vuole Torino a tutti i costi per CR7" : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus, che sta cercando un centrocampista di qualità da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, visti i continui problemi fisici di Emre Can e Sami Khedira. Nei giorni scorsi si è parlato di Paul Pogba, ma dopo l'addio di Mourinho il centrocampista francese dovrebbe rimanere al Manchester United. In queste ore, dunque, la Juventus sta trattando Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista gallese ...

Calciomercato Torino - prende piede una “vecchia” pista granata : Calciomercato Torino, il club granata alla ricerca di calciatori che possano aumentare il tasso tecnico della rosa di mister Mazzarri Calciomercato Torino, i granata si stanno mettendo in moto per rafforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione che potrebbe essere importante in chiave Europa. Nelle ultime ore, secondo La Stampa, sarebbero ripresi i contatti con la Roma per Diego Perotti, calciatore che piace da tempo alla ...

Calciomercato Torino - i possibili acquisti e le cessioni di gennaio. Via Roberto Soriano - trattativa complessa per : Il Torino è una delle formazioni più in forma di questa Serie A, e contro ogni aspettativa si ritrova a lottare per un posto in Europa League, a stretta distanza con le big del nostro campionato, attraverso la costruzione di una rosa competitiva, che potrebbe però cambiare nel mercato invernale. Sfumato il ritorno di Adem Ljajc e uno scambio con il Milan tra Zaza e Cutrone, sembra ormai tutto fatto per la cessione di Roberto Soriano al Bologna, ...

Calciomercato Torino - obiettivo Lazzari per cercare la qualificazione in Europa : Il Torino sta disputando una stagione molto positiva: a dimostrarlo c'è la classifica, che vede i granata al nono posto con 27 punti, a soli tre punti dal sesto posto occupato dalla Roma che varrebbe un piazzamento in Europa League. Anche il quarto posto, però, che varrebbe la Champions League, è a soli cinque punti e la squadra di Walter Mazzarri, ieri contro la Lazio, nel match terminato 1-1 allo stadio Olimpico, ha dimostrato di potersela ...

Il Calciomercato oggi – Asse Milano-Torino-Londra : Il calciomercato oggi – Si avvicina sempre di più la finestra di mercato di gennaio, le squadre del campionato di Serie A sono al lavoro per completare le rose in vista della seconda parte di stagione, Asse Torino-Milano-Londra sempre più calda. Partiamo dai difensori, sempre più vicino l’addio alla Juventus di Daniele Rugani, sembra essere giunta al capolinea l’esperienza del difensore con il club bianconero, l’addio dovrebbe ...

Calciomercato Torino - Cairo annuncia : “non faremo mercato” : Calciomercato Torino, Urbano Cairo ha voluto mettere a tacere sin da subito ogni possibile voce di mercato attorno al suo club Calciomercato Torino – “Mercato invernale per il Toro? Mazzarri non mi ha fatto domande per avere giocatori in più, semmai preferisce una panchina più corta per dare spazio ai giovani. La squadra mi sembra forte e sta crescendo, abbiamo buone qualità e non mi sembra il caso di fare interventi ...

Il Calciomercato oggi – Caos in casa Torino - doppia cessione : Il calciomercato oggi – Si è giocata la 16^ giornata del campionato di Serie A, nella serata di ieri sono scese in campo Torino e Juventus, partita molto intensa ma che non ha regalato grande spettacolo. Buona prestazione da parte della squadra di Walter Mazzarri e sconfitta che sembra immeritata, gli uomini di Allegri conquistano il successo grazie alla rete di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Ma in casa Torino è Caos. Nel ...