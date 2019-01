Calciomercato Napoli | dall’assalto Psg per Allan all’incontro per Lozano

Calciomercato Napoli - si valuta la situazione Allan : previsto un incontro tra l’agente e Giuntoli : Il direttore sportivo azzurro e Carlo Ancelotti incontreranno nella giornata di oggi l’agente di Allan per discutere del futuro del calciatore Il futuro di Allan è uno dei temi caldi in casa Napoli , dal momento che sul centrocampista brasiliano è piombato con veemenza il Paris Saint-Germain. Proprio per questo motivo, nella giornata di oggi è previsto un incontro a Castelvolturno tra l’agente del calciatore, il ds Giuntoli e ...

Calciomercato Inter - duello col Napoli per Barella : ma solo per giugno : Calciomercato Inter, bagarre per Barella ma affare rimandato- Se c’è qualcosa che si è capito in questa prima parte di mercato invernale, è che Nicolò Barella è tra i pezzi più pregiati della “scuderia” del Cagliari. Il giovane centrocampista sardo grazie ad un grande avvio di campionato si è sicuramente assicurato un futuro in un […] L'articolo Calciomercato Inter, duello col Napoli per Barella: ma solo per giugno ...