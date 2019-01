Calciomercato Milan | Tottenham e Chelsea piombano su Kessie

Calciomercato - arrivano conferme : Morata lontano dal Milan : Ieri su CalcioWeb vi abbiamo anticipato la notizia di una trattativa fredda tra il Milan ed Alvaro Morara con l’intenzione di un nuovo tentativo per Belotti in caso di partenza di Higuain, oggi arrivano conferme, lo spagnolo sarebbe vicino ad un ritorno il Liga. I bookmaker internazionali confermano il possibile accordo tra Chelsea e Siviglia proprio per Morata, la quota infatti è crollata nelle ultime ore a 1,75 su 888sport. ...

Calciomercato Milan : Ferreira Carrasco è ad un passo dall’Arsenal - ma spunta un “vecchio” nome… : Calciomercato Milan, Ferreira Carrasco si allontana da Milanello, occhio però ad altri sviluppi di mercato che arrivano dalla Premier League Calciomercato Milan – Il Dalian Yifang sembra in procinto di accettare la proposta presentata dall’Arsenal per Ferreira Carrasco. Il calciatore belga, cercato con insistenza dal Milan in questa sessione di Calciomercato, potrebbe dunque finire all’Arsenal, snobbando il corteggiamento ...

Calciomercato Milan – Higuain verso il Chelsea? Fondamentale il ruolo della Juventus : ecco i dettagli : Il fratello e agente di Gonzalo Higuain è a Londra, l’interesse del Chelsea in merito al bomber del Milan resta forte: sulla possibile riuscita dell’operazione pesa la volontà della Juventus Dopo il gol alla Spal, rete liberatoria in grado di interrompere un lungo digiuno, festeggiata con tanto di abbracci a compagni e Gattuso, Gonzalo Higuain sembrava essersi ripreso il Milan. Almeno finchè il mercato non avesse spaventato i tifosi ...

Calciomercato amarcord : Reiziger al Milan - 1996 - : ... Reiziger era il terzino destro titolare del 4-3-3 con cui van Gaal aveva dominato in Patria, in Europa , Champions '95, finale nel '96 persa ai rigori contro la Juve, , nel mondo , Intercontinentale ...

Il Calciomercato oggi – Il caso Icardi e la bomba sul Milan : Il calciomercato oggi – Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, nel dettaglio sono tante le squadre in grado di rinforzarsi in vista della seconda parte, nelle ultime ore trattative molto importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma si è offerto come possibile destinazione per l’attaccante Marko Pjaca, stagione fino al momento deludente con la maglia della Fiorentina ed alla ricerca ...

Calciomercato - Higuain : Milan o Chelsea? Per il momento tutto resta fermo : Ancora tensione per Gonzalo Higuain . Rientrato dalle vacanze argentine e già sotto assedio. Martedì mattina e poco prima dell'allenamento e qualche ora prima delle frecciate di Leonardo , a margine ...

Calciomercato Milan - tentazione scambio tra Promes ed André Silva : Calciomercato Milan – Sono giorni di lavoro intenso per Leonardo. Il direttore tecnico del Milan è infatti alla ricerca di elementi sul mercato che possano colmare le varie lacune presenti nella rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. All'allenatore rossonero infatti mancano svariati giocatori per via dei numerosi infortuni, alcuni piuttosto seri, che lo hanno costretto

Calciomercato Milan - Leonardo 'guarda' in Spagna : ecco l'alternativa a Carrasco : Stando a 'Sky Sport', il primo nome dopo l'ex Atletico Madrid sulla lista del dt Leonardo è quello di Quincy Promes , 27enne olandese già cercato nel recente passato e attualmente ai margini del ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - pronto nuovo assalto per Belotti in caso di partenza di Higuain : Sono ore caldissime in casa Milan sul fronte mercato, secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna Gonzalo Higuain avrebbe accettato l’offerta del Chelsea, la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Secondo la ricostruzione il Chelsea sarebbe pronto a versare in estate nella casse della Juventus la cifra richiesta dai bianconeri, circa 40 milioni di euro. Non rappresenta sicuramente una sorpresa considerando ...

Calciomercato - De Paul : 'Inter o Milan? Lusingato - ma a gennaio resto all'Udinese' : "Inter o Milan? Sono Lusingato, significa che sto facendo bene, ma se ne riparlerà più avanti". Con queste parole, dette ai microfoni di Radio La Red, Rodrigo De Paul allontana la possibilità di ...

Calciomercato Milan - Higuain : potrebbe essere vicino il passaggio al Chelsea : Ieri a ora tarda è circolata una notizia che ha fatto passare la notte in bianco ai tifosi Milanisti e agli addetti ai lavori: secondo quanto riportato dal noto giornale spagnolo Marca, infatti, il centravanti rossonero Higuain sarebbe ad un passo dal Chelsea, pronto a sacrificare Alvaro Morata, mai realmente nei loro piani. Il Pipita verso Londra sponda Chelsea I Blues verserebbero quindi 35 milioni di sterline (quasi 40 milioni di euro, ...

Calciomercato Milan - i rossoneri non mollano la presa su Carrasco : Calciomercato Milan – Sfumato Luis Muriel, accasatosi alla Fiorentina, il Milan si trova nella situazione di dover cercare al più presto un attaccante esterno da poter regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Sono diversi i nomi valutati in questi giorni da Leonardo, ma uno su tutti è quello che stuzzica le fantasie di dirigenza e tifosi

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - Halilovic a un passo dal Besiktas : c'è il contatto tra giocatore e club : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Alen Halilovic vicino al Besiktas. Il Milan potrebbe cedere il croato anche a titolo definitivo ai turchi.

Calciomercato Milan - Sensi incontra il Sassuolo : svolta vicina? : Calciomercato Milan, Sensi PUO' ARRIVARE A GENNAIO- Gennaio bollente, nonostante le temperature gelide, per Leonardo e lo staff di mercato del Milan. I rossoneri in questo 2019 hanno l'obiettivo di risalire la china in classifica, andando a conquistare quel 4 posto obiettivo ad inizio stagione. Tra molti alti e bassi Gattuso e i suoi uomini