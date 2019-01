Calciomercato Juventus | Ramsey firma dopo la Supercoppa italiana

Calciomercato Juventus / Ultime notizie : nel mirino Ilaix Moriba - baby talento del Barcellona : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: Allegri corteggiato dal Real Madrid potrebbe essere sostituito da Zidane; Pjaca rimane alla Fiorentina

Calciomercato Juventus - Benatia vuole partire. Incontro con Paratici : Calciomercato Juventus, dubbio Benatia- Giorni caldi in casa Juventus per decifrare il futuro di Benatia. Il difensore marocchino nelle passate settimane ha più volte manifestato il suo malcontento per la propria situazione, per questo nei prossimi giorni si deciderà il futuro dell’ex Roma e Bayern Monaco. Benatia Sicuramente è il giocatore che più ha “pagato” […] L'articolo Calciomercato Juventus, Benatia vuole partire. Incontro con ...

Calciomercato Juventus - Zaniolo fu a un passo dai bianconeri : Calciomercato Juventus, Zaniolo sfiorato in passato- Ormai annoverato tra le rivelazioni di questa prima parte di campionato, Nicolò Zaniolo da ottobre a dicembre è stato forse il giocatore più sorprendente della Serie A. Di Francesco, complici gli infortuni a De Rossi e Pellegrini, ha gettato nella mischia il giovane ex Inter, arrivato nella Capitale nell’affare […] L'articolo Calciomercato Juventus, Zaniolo fu a un passo dai bianconeri ...

Calciomercato Juventus - Ramsey : ora cambia tutto - le ultimissime : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Calciomercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mano su Ramsey in maniera immediata. Un affondo totale già dall’imminente sessione di mercato invernale. I bianconeri proveranno a strappare il centrocampista gallese alla squadra londinese già dal mese corrente. L’Arsenal dal canto suo non fa sconti. Patti […] L'articolo Calciomercato Juventus, ...

Calciomercato Juventus : affare con il Genoa in vista? : CALCIOMERCATO Juventus Romero / Incontro all’hotel Parigi di Milano tra Juventus e Genoa. Le due società pensano a un possibile scambio tra Stefano Sturaro e Cristian Romero. Il centrocampista di proprietà bianconera, è rientrato dal prestito allo Sporting Lisbona, dove non ha mai giocato a causa di un infortunio.Secondo Sky Sport, la Juventus pensa ad un suo trasferimento al Genoa in cambio di Romero, difensore classe 1998, 11 presenze ...

Calciomercato Juventus - nel mirino Hudson-Odoi del Chelsea : super offerta : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara in vista dei prossimi appuntamenti, in particolar modo la squadra di Allegri si candida ad essere ancora più protagonista nella seconda parte della stagione. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, tentativo per il futuro, nel mirino è finito Callum Hudson-Odoi, 18enne attaccante inglese del Chelsea. Secondo quanto riporta il Daily Mirror i bianconeri sarebbero in pole rispetto ...

Calciomercato - Juventus-Genoa : incontro per Sturaro e Romero. Perinetti : 'Partita rinviata' : Giornata d'incontri per Juventus e Genoa, che si sono viste all'hotel Parigi di Milano per parlare di mercato. Tema principale il futuro di Stefano Sturaro, vicino al ritorno in rossoblù. Il ...

Calciomercato Juventus - Mendes apre all’arrivo di Trincao : Trincao Juventus – Il Direttore Sportivo della Juventus Paratici sta lavorando forte per regalare a Massimiliano Allegri, già in questa sessione di mercato, l’attaccante portoghese del Braga Francisco Trincao, corteggiatissimo anche dall’Inter di Marotta. La Juventus lo prenderebbe in prestito dal Braga a due milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. I […] L'articolo Calciomercato Juventus, Mendes apre ...

Calciomercato Juventus - Pjaca reale opzione : può tornare bianconero : Calciomercato Juventus, Pjaca AL RIENTRO? Se ne era andato un anno fa, al ritorno da un brutto infortunio al ginocchio, per ritrovare se stesso e una condizione fisica più che ottimale. Marko Pjaca, arrivato nell’estate del 2016 in bianconero, non è mai riuscito a esprimersi ad alti livelli durante la sua militanza a Torino. L’infortunio […] L'articolo Calciomercato Juventus, Pjaca reale opzione: può tornare bianconero proviene da Serie A ...

Calciomercato Juventus - Dybala può andare all'Inter : Isco la chiave (RUMORS) : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, giocatore che sicuramente non sta rendendo come nelle passate stagioni. L'attaccante sudamericano, infatti, sembra risentire non poco dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, che ora è diventato il giocatore più forte della Juventus (e forse del mondo). Dybala ha collezionato anche alcune panchine e ...

Calciomercato Juventus - potrebbe arrivare Malcom : incontro con l'agente (RUMOURS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta da tempo trattando Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista dell'Arsenal che piace moltissimo a Massimiliano Allegri per la sua duttilità. La Juventus avrebbe già trovato l'accordo con il giocatore gallese sulla base di un contratto da sei milioni e mezzo di euro a stagione, ma sta cercando di anticipare il suo arrivo. Ramsey ha infatti il contratto ...

Calciomercato JUVENTUS/ Ultime notizie - possibile duello con l'Inter per Lincoln : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: possibile duello con l'Inter per il brasiliano Lincoln, punta classe 2000 del Flamengo.

Calciomercato LIVE - trattative 8 gennaio in DIRETTA : asta aperta per Nicolò Barella - Juventus-Romero - Sturaro-Genoa? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, martedì 8 gennaio. Anche se le squadre sembrano muoversi maggiormente in chiave estiva, come i probabili arrivi a parametro zero di Aaron Ramsey alla Juventus e Diego Godin all’Inter, diverse operazioni minori si stanno tessendo, con le squadre della Serie A pronte a rinforzarsi. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo ...