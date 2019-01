Calciomercato Inter | Spalletti in bilico È Simeone il grande sogno

Calciomercato Inter / Ultime notizie - tutto su De Paul : Pinamonti o Vanheusden come contropartite : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: azione di disturbo alla Juventus su Cristian Romero, l'agente di Emerson Palmieri chiude al momento le porte.

Calciomercato Inter - Icardi : 'Felice di Wanda. Curerà lei i miei interessi fino a fine carriera' : Mauro Icardi non fa marcia indietro: il suo agente non cambierà . Questo è quanto comunicato dallo stesso capitano dell'Inter che, sui suoi profili social all'indomani delle parole di Wanda Nara sul ...

Calciomercato Inter / Ultime notizie - rinnovo Icardi : i nerazzurri vogliono trattare senza Wanda Nara : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: azione di disturbo alla Juventus su Cristian Romero, l'agente di Emerson Palmieri chiude al momento le porte.

Inter su Emerson Palmeri - l'agente fa il punto sul Calciomercato : Emerson Palmeri Interessa all'Inter di Luciano Spalletti, il mercato di gennaio si accende in casa nerazzurra: le ultime Emerson Palmeri è balzato sulle prime pagine dei giornali di ieri per un ...

Inter su Emerson Palmeri - l’agente fa il punto sul Calciomercato : Emerson Palmeri Interessa all’Inter di Luciano Spalletti, il mercato di gennaio si accende in casa nerazzurra: le ultime Emerson Palmeri è balzato sulle prime pagine dei giornali di ieri per un presunto Interessamento da parte dell’Inter. I nerazzurri intendono rafforzare la propria rosa con un esterno di fascia, così da utilizzare Asamoah anche come mediano. A tal proposito hanno sondato il terreno col Chelsea per Emerson, ma ...

Calciomercato Inter - Kroos supera Modric nel gradimento dei nerazzurri : Calciomercato Inter – Questa sessione invernale di Calciomercato certamente non sarà ricordata dai tifosi dell’Inter come la migliore di tutti i tempi. La società nerazzurra infatti per intenzione del proprio amministratore delegato dell’area sport, Beppe Marotta, ha deciso di non fare alcun ritocco all’organico attualmente a disposizione di Luciano Spalletti. Una decisione condivisa da tutti […] L'articolo ...

Calciomercato - De Paul : 'Inter o Milan? Lusingato - ma a gennaio resto all'Udinese' : "Inter o Milan? Sono Lusingato, significa che sto facendo bene, ma se ne riparlerà più avanti". Con queste parole, dette ai microfoni di Radio La Red, Rodrigo De Paul allontana la possibilità di ...

Calciomercato Inter / Ultime notizie : Candreva ai saluti - il West Ham lo vuole ma spunta il Fenerbahçe : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: in mezzo al campo si punta sul parametro zero Hector Herrera, ma anche sul costoso Nicolò Barella.

Calciomercato Inter/ Ultime notizie : anche Nainggolan nella lista dei papabili del Psg : Calciomercato Inter, Ultime notizie: i nerazzurri potrebbero buttarsi subito su Andersen della Sampdoria, in porta si valuta Jean del San Paolo.

Calciomercato Inter - Pradè : “De Paul a gennaio non si muove da Udine” : Inter DE Paul – L’arrivo di Stefano Okaka, presentato oggi dalla società, ha aperto il mercato di gennaio dell’Udinese. “Era da sempre il nostro primo obiettivo per l’attacco. Ora si è creata l’occasione, spero ci dia una grande mano”, ha detto il responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè, chiarendo che in Inghilterra Okaka “ha avuto problemi […] L'articolo Calciomercato Inter, ...

Calciomercato Inter / Ultime notizie - Pradè su De Paul : 'A gennaio rimarrà sicuramente a Udine' : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: i nerazzurri potrebbero buttarsi subito su Andersen della Sampdoria, in porta si valuta Jean del San Paolo.

Calciomercato Inter - duello col Napoli per Barella : ma solo per giugno : Calciomercato Inter, bagarre per Barella ma affare rimandato- Se c’è qualcosa che si è capito in questa prima parte di mercato invernale, è che Nicolò Barella è tra i pezzi più pregiati della “scuderia” del Cagliari. Il giovane centrocampista sardo grazie ad un grande avvio di campionato si è sicuramente assicurato un futuro in un […] L'articolo Calciomercato Inter, duello col Napoli per Barella: ma solo per giugno ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - Icardi shock : l'attaccante avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto : Calciomercato Inter, Ultime notizie: i nerazzurri potrebbero buttarsi subito su Andersen della Sampdoria, in porta si valuta Jean del San Paolo.

Calciomercato Inter : nerazzurri in pole per Andersen - De Paul nel mirino (RUMORS) : L'Inter sta disputando un'ottima stagione di campionato. I nerazzurri sono terzi in classifica a 5 lunghezze dal Napoli, secondo. Nonostante le numerose vittorie ottenute nel campionato nostrano, la squadra di Spalletti ha il rammarico della mancata qualificazione agli ottavi di Uefa Champions League, in modo particolare la partita pareggiata contro il PSV che ha compromesso il passaggio del turno. La società nerazzurra ha iniziato da tempo ad ...