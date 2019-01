Calciomercato | è il giorno clou | arrivano i bomber in Serie B | affari chiusi

Il Calciomercato del giorno – Nuovo centrocampista per Milan e Fiorentina - la bomba sulla Lazio : Il calciomercato del giorno – La Fiorentina piazza il primo colpo del mercato di gennaio: il club viola ha annunciato l’acquisto dell’attaccante colombiano Luis Fernando Muriel proveniente dal Siviglia, ex Udinese e Samp. Il calciatore è atteso Firenze già domani per le visite mediche, accordo raggiunto in prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra intorno ai 13-14 milioni di euro, superata la concorrenza del Milan. Muriel ...

Il Calciomercato del giorno – Viviano torna in Italia - destinazione a sorpresa : Il calciomercato del giorno – Si avvicina l’inizio del calciomercato, una finestra che si preannuncia scoppiettante con diversi club pronti a rinforzarsi. Un portiere pronto a tornare in Italia è Viviano, per l’ex Sampdoria è infatti giunta al capolinea l’esperienza con lo Sporting Lisbona, sembrava fatta per il trasferimento alla Spal ma nelle ultime ore mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di ...

Il Calciomercato del giorno – Balotelli prepara il ritorno in Italia [VIDEO] : Il calciomercato del giorno – E’ giunta al termine l’avventura in Francia per l’attaccante Mario Balotelli, rottura definitiva tra l’attaccante ed il Nizza. SuperMario ha intenzione di tornare grande protagonista e per questo motivo spera di tornare in Italia. Sono diversi i club del massimo campionato pronti a rilanciare Balotelli, le big non sembrano intenzionate a dare fiducia al calciatore, per questo motivo possono essere tre le ...

Il Calciomercato del giorno – Fiorentina - rivoluzione in attacco : Il calciomercato del giorno – La Fiorentina è al lavoro per prepare la prossima partita di campionato contro il Milan, il club viola è reduce dal successo in rimonta contro l’Empoli, sono due i risultati utili consecutivi dopo il pareggio contro il Sassuolo. La dirigenza nel frattempo è al lavoro sul mercato di gennaio con l’intenzione di rinforzare la rosa da mettere a disposizione all’allenatore Stefano Pioli. L’intenzione è quella ...

Il Calciomercato del giorno – Ecco l’attaccante per il Milan : Il calciomercato del giorno – Il Milan si prepara per la gara di campionato contro il Bologna, la squadra di Gattuso al lavoro per preparare la gara di campionato contro la squadra di Filippo Inzaghi. Nel frattempo la dirigenza sta lavorando intensamente sul mercato, l’intenzione è quella di rinforzare la squadra da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Si profila un ritorno importante in attacco e non si tratta di Zlatan Ibrahimovic, ...

Il Calciomercato del giorno – Clamorosa bomba sulla Juventus della prossima stagione : La Juventus è reduce dalla pesante sconfitta nella gara di Champions League contro lo Young Boys, brutta prestazione per la squadra di Massimiliano Allegri che è andata incontro ad una figuraccia contro una squadra nettamente inferiore ad un punto di vista tecnico, i bianconeri si sono qualificati al primo posto della classifica ma serve un cambio di passo in vista degli ottavi di finale con il sorteggio che potrebbe regalare anche un osso ...

Il Calciomercato del giorno – La nuova squadra di Viviano in Serie A ed il terzino per l’Inter : Il calciomercato del giorno – Si pensa già alla prossima giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il calciomercato, nella gara di ieri di Coppa Italia si sono affrontate Sampdoria e Spal, successo per la squadra di Giampaolo, gol nel finale di Kownacki con evidente errore da parte del portiere Milinkovic-Savic. Problema portiere dunque alla Spal con Gomis che non garantisce sicurezza tra i pali, per questo motivo ...

Il Calciomercato del giorno – Il ritorno di Ibrahimovic : Il calciomercato del giorno – Milan-Ibrahimovic, ci siamo. Si avvicina sempre di più la 13^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per la zona Champions League, in particolar modo in campo Lazio e Milan, due squadre in lotta per lo stesso obiettivo. Nel frattempo la dirigenza rossonera lavora sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Gennaro Gattuso, l’obiettivo è regalare un ...