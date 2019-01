Calciomercato Atalanta | individuato il sostituto del partente Rigoni | i dettagli

Calciomercato Serie A - le bombe nella notte : colpo Samp e pazza idea del Bologna - mosse di Atalanta e Parma : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore sono state chiuse operazioni molto importanti. In particolar modo il colpo è stato piazzato dalla Sampdoria, è tutto fatto per il ritorno in blucerchiato dell’attaccante Manolo Gabbiadini, accordo totale raggiunto nelle ultime ore, al Southampton 3 milioni di prestito più riscatto a 9 milioni di euro, già oggi le visite mediche e la ...

Calciomercato Atalanta - due club di Serie A su Timothy Castagne : Calciomercato, due club interessati a Timothy Castagne: l’esterno potrebbe lasciare l’Atalanta a gennaio Timothy Castagne potrebbe lasciare l’Atalanta nella sessione invernale di Calciomercato. L’agente del calciatore 23enne ha parlato del possibile addio da parte di Castagne al club orobico. “Lazio e Fiorentina lo seguono e lo apprezzano: cercano un giocatore con le sue caratteristiche – le parole di Ulisse ...

Calciomercato Atalanta - rivoluzione in attacco : il tre potrebbero salutare - idea Perotti : Calciomercato Atalanta, le tante voci in uscita per il reparto offensivo sono state ‘equilibrate’ da alcune ipotesi per quanto concerne gli acquisti Calciomercato Atalanta, il club lombardo è alle prese con diverse voci di mercato. In queste ore tiene banco il possibile addio di due calciatori del reparto offensivo. Quasi certa la separazione dall’argentino Rigoni, il quale non ha convinto nella prima fase della stagione ...

Calciomercato Atalanta - gli arabi vogliono il Papu Gomez : i dettagli dell’offerta : CESSIONE Papu Gomez – I giocatori dell’Atalanta, rivelazione della prima parte del campionato, fanno gola a molte società e non solo italiane. Gianluca Mancini è il desiderio di mercato di Roma e Inter. Il difensore è molto richiesto anche da squadre inglesi e tedesche per le sue doti realizzative. L’allenatore Gasperini non vuole privarsene e […] L'articolo Calciomercato Atalanta, gli arabi vogliono il Papu Gomez: i ...

Calciomercato Frosinone - quasi fatta per Valzania dall'Atalanta : Frosinone - Quattro acquisti in programma in casa Frosinone e il primo sta per concretizzarsi. E' ormai in procinto di arrivare il centrocampista Luca Valzania . Trattativa con l' Atalanta ...

Calciomercato Atalanta - giallo Papu Gomez : se parte è pronta l’alternativa : Calciomercato Atalanta, il Papu Gomez fa tremare i tifosi, il possibile addio sarà però lenito da un innesto di spessore in attacco Calciomercato Atalanta, la questione Papu Gomez si sta tingendo di giallo. Il calciatore argentino potrebbe lasciare il club orobico nella sessione di Calciomercato invernale, allettato dalle offerte che arrivano dagli Emirati Arabi, economicamente ricchissime. La questione è sotto analisi e non è escluso ...

Calciomercato - Atalanta presa d’assalto : pioggia d’offerte giunte in sede : Calciomercato, Atalanta ricca di talento in rosa, diversi club hanno bussato alle porte della famiglia Percassi in queste ore di sessione invernale L’Atalanta sta giocando alla grande nelle ultime gare, tanto da attirare su di sè gli occhi di diversi club pronti ad accaparrarsi i big della rosa di mister Gasperini. Nelle ultime ore infatti sembra che la Roma si sia fatta avanti per chiedere Gianluca Mancini, difensore centrale 22enne ...

Calciomercato Atalanta - il Papu Gomez medita l'addio : per lui offerte da Cina ed Emirati Arabi : Una stagione iniziata malissimo, poi la reazione. Dopo la mancata qualificazione all'Europa League e dopo aver toccato la zona retrocessione nei primi due mesi di Serie A, adesso l'Atalanta sorride. ...

Calciomercato Atalanta - assalto al Pupu Gomez dell’Independiente : Dopo un inizio di stagione non entusiasmante il Papu Gomez si è riscattato alla grande, le ultime prestazioni con la maglia dell’Atalanta sono state eccezionali. Il calciatore è finito nel mirino dell’Independiente come conferma il presidente del Rojo, Hugo Moyano, che ai microfoni di ‘Mañana Sylvestre’, programma di Radio 10 si è sbilanciato: “c’è stata una conversazione con lui, però non c’è ...

Calciomercato NAPOLI/ Ultime notizie. L'Atalanta chiede per Ounas ma gli azzurri dicono no : pedina importante : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie 2 gennaio. L'Atalanta si fa avanti per Adam Ounas ma per il club azzurro il giocatore non è sul mercato.

Calciomercato Atalanta - i possibili acquisti e le cessioni di gennaio. Si lavora in uscita per Rigoni e Castagne : Ormai, da anni, l’Atalanta è al centro di uno dei progetti più interessanti della Serie A, e anche in questa stagione la squadra di Gasperini sta disputando un campionato egregio, confermando i progressi mostrati di recente, grazie ad un blocco solido di calciatori. C’è dunque da assodare che difficilmente nel mercato di gennaio vedremo qualche stravolgimento, ma è in uscita dove si lavora molto. Dopo un inizio promettente, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Atalanta - ritorno di fiamma per Soriano : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta ha fallito la prova di maturità, la squadra di Gasperini ha interrotto la striscia di risultati consecutivi con la sconfitta a sorpresa contro l’Empoli, i nerazzurri non sono stati capaci di gestire il doppio vantaggio. Nel frattempo la dirigenza sta studiando le strategie per il mercato di gennaio, in particolar modo l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa con l’arrivo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Atalanta - Emiliano Rigoni verso la Sampdoria : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta sta attraversando un momento veramente importante, il periodo di crisi è un lontano ricordo e la squadra di Gasperini è tornata prepotentemente in corsa per l’Europa, adesso partita fondamentale contro l’Empoli, l’obiettivo è continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato di gennaio, nella prossima sessione invernale ...

Calciomercato Atalanta - Percassi : «Infondate le voci su Gasperini al Milan» : BERGAMO - " Gasperini al Milan ? Credo non ci sia nulla e che siano voci infondate" . Luca Percassi , ad dell' Atalanta , allontana i rumors sull'allenatore e anche sulla prossima finestra invernale: "...