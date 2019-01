Brasile | si avvicina per rapinarla ma la vittima è lottatrice di UFC | lo mette ko

Blastingnews

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Sarebbe potuta essere una vera e propria tragedia la vicenda accaduta qualche giorno fa in, precisamente nella città di Rio de Janeiro, invece fortunatamente si è conclusa con un lieto fine. Già, perché quando un uomo ha deciso di tentare una rapina nei confronti di una giovane ragazza, inconsapevole che si trattasse di unaprofessionista di UFC, quindi esperta di arti marziali, si è ritrovato messo letteralmente ko, senza riuscire nel suo intento. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, Polyana Viana, atleta brasiliana di ventisei anni, era statata con una scusa come spiegato dalla stessa, raccontando che l'uomo si è seduto affianco a lei chiedendole l'orario, dopodiché però non si è più allontanato ma è rimasto lì nelle sue vicinanze, dicendole che era armato e chiedendole il suo telefono. Fortunatamente, però, il rapinatore era ...