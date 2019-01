Bologna | uccide la moglie gravemente malata poi si suicida

Bologna - 80enne spara a moglie malata e si uccide/ Omicidio-suicidio : colpo di fucile in faccia - il precedente : Anziano 80enne spara a moglie malata e si uccide : è accaduto oggi a Bologna . Due colpi di fucile in faccia : Omicidio-suicidio .

A Bologna un novantenne uccide la moglie e si lancia nel vuoto : Ha ucciso l'anziana moglie di 91 anni e poi si è buttato dal quarto piano della sua casa in via Montefiorino a Bologna : questa ennesima vicenda di omicidio-suicidio vede coinvolto un uomo anziano di 93 anni, che prima di compiere suicidio ha lasciato un biglietto di addio: "Chiedo perdono". Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e l'unica figlia della coppia di anziani. Alla base del gesto probabilmente le precarie condizioni di salute ...

