Bimba si impicca e lascia lettera alla madre | «Volevi che non fossi mai nata | ora sarai

Bimba di 10 anni si impicca. La lettera choc : “Ora sei la donna più felice del mondo” : La straziante nota è stata trovata accanto al corpo della piccola, rinvenuto nei pressi della sede di un festival popolare in Messico dove le famiglie si fanno regali: "Questo è il mio dono per te, mi dicevi sempre: 'Vorrei che non fossi mai nata'". Le autorità di Aguascalientes ora sono sulle tracce della madre.Continua a leggere