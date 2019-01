Bimba di 6 anni disegna il Doodle per Google e vince 30mila dollari

Bimba di 10 anni si impicca. La lettera choc : “Ora sei la donna più felice del mondo” : La straziante nota è stata trovata accanto al corpo della piccola, rinvenuto nei pressi della sede di un festival popolare in Messico dove le famiglie si fanno regali: "Questo è il mio dono per te, mi dicevi sempre: 'Vorrei che non fossi mai nata'". Le autorità di Aguascalientes ora sono sulle tracce della madre.Continua a leggere

Udine - Bimba di 9 anni grave dopo incidente sulla neve : Una bimba di 9 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale ad Udine dopo esser rimasta coinvolta in uno scontro sulla pista nera di Sappada (UD) nel corso di un allenamento. La bimba, residente ad Udine, si è scontrata con una ragazza di 19 anni, originaria di Arta Terme, anche lei impegnata di un allenamento sulla stessa pista.La giovanissima ha riportato un forte trauma cranico e fratture in varie parti del corpo, al punto da rendere ...

Bimba ha iniziato a sniffare cocaina a 9 anni : ora è in cura al Sert : Il Sert della Valdera, in Toscana, da alcuni mesi ha preso in cura una ragazzina di 13 anni che ha iniziato ad assumere cocaina all'età di 9 imitando i suoi genitori.Continua a leggere

Bimba mangia per la prima volta a 3 anni : ricostruito esofago - primo pasto uno yogurt : Il primo pasto vero, un vasetto di yogurt, lo ha potuto fare soltanto a tre anni compiuti. Colpa di una grave malformazione congenita, per la quale una bambina è stata sottoposta...

Violentata e data alle fiamme - Bimba di 10 anni muore : mamma e due cugini a processo : Violentata, uccisa, smembrata e data alle fiamme. In questo modo è stata uccisa Victoria Martens, una bambina di appena 10 anni a Albuquerque, in New Mexico. Tre persone sono state fermate per il ...

I medici di Torino le ricostruiscono l'esofago - Bimba di 3 anni mangia per la prima volta : mangia per la prima volta a tre anni grazie alla ricostruzione dell'esofago. L'intervento su una bimba affetta da Atresia esofagea di tipo I, una malformazione congenita per cui era nata senza un tratto di esofago, è stato eseguito con successo presso l'ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino. Alimentata con un sondino introdotto nello stomaco e, poi, con una cannula in vena, il 'nuovo' esofago sta ...

Pordenone : Bimba di 8 anni perde gli sci e cade dalla seggiovia - è grave : Tragedia sfiorata ieri, giorno dell'Epifania, a Piancavallo, piccola frazione turistica del comune di Aviano, in provincia di Pordenone, dove una bambina di soli 8 anni è caduta dalla seggiovia, dopo aver perso gli sci, che gli erano caduti di sotto. Non rendendosi conto della reale altezza alla quale si trovava, la bambina avrebbe deciso, secondo una prima ricostruzione dei fatti, di lasciarsi cadere in modo da andare a recuperare gli attrezzi ...

Bolzano - due indagati per la morte della Bimba di 8 anni sullo slittino. Polemiche per il cartello scritto solo in tedesco : La Procura di Bolzano ha indagato due persone per la morte della bambina di 8 anni coinvolta venerdì in un incidente con lo slittino su una pista del Corno del Renon. Nel registro degli indagati sono stati iscritti la madre della bambina Renata Dyakowska di 38 anni, che al momento è ricoverata in gravissime condizioni, e un responsabile della società che gestisce il comprensorio sciistico del Corno del Renon. L’ipotesi di reato è di ...

Donna in stato vegetativo da 14 anni partorisce una Bimba : “È stata stuprata” : Una Donna in stato vegetativo da 14 anni ha dato alla luce una bimba. Il parto è avvenuto all'interno di una struttura di Phoenix, in Arizona, e la neonata sta bene. La polizia indaga per stupro. Secondo quanto riferisce una fonte, nessuno dello staff sapeva che la Donna fosse incinta fino a pochi giorni dal parto.Continua a leggere