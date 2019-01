Biathlon | Lisa Vittozzi | “Volevo sfatare il tabù Oberhof”; Dorothea Wierer | “Non ho

Biathlon - Pagelle 7 - 5 km Oberhof : Lisa Vittozzi si consacra - giornata storta per Dorothea Wierer : La sprint 7,5 km sprint di Oberhof ha regalato una nuova vittoria all’Italia nella Coppa del Mondo di Biathlon. Lisa Vittozzi, perfetta al poligono, ha brindato alla prima affermazione in carriera nel circuito maggiore, mentre Dorothea Wierer è incappata nel peggior risultato stagionale, mantenendo comunque il pettorale giallo di leader della classifica generale. Andiamo a scoprire i voti della gara. Pagelle SPRINT FEMMINILE Oberhof ...

LIVE Sport - DIRETTA 10 gennaio : Dakar in tempo reale. Lisa Vittozzi dà spettacolo nel Biathlon! Federica Pellegrini si ritirerà dopo Tokyo 2020 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sport (oggi giovedì 10 gennaio). Ci aspetta una giornata particolarmente ricca e avvincente, una sfilza di eventi da sicuramente in tempo reale senza perdersi nulla. Spicca la sprint femminile di Oberhof per quanto riguarda il biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a caccia del colpaccio, Fabio Fognini e Andreas Seppi inseguono le semifinali tra Auckland e Sydney, diversi italiani saranno ...

Biathlon - Lisa Vittozzi trionfa nella sprint di Oberhof : prima vittoria in coppa del mondo : Oberhof - E' arrivata finalmente la prima volta per Lisa Vittozzi nella coppa del mondo di Biathlon. Mai sul podio in questa stagione, pur essendo terza in classifica generale prima della sosta, la ...

Biathlon - Lisa Vittozzi DIAMANTE AZZURRO! Trionfo da fenomeno nella sprint di Oberhof - Wierer fuori dalle 20 : Oberhof è terreno di conquista per l’Italia. Lisa Vittozzi si scatena, mette sulla neve tutta la rabbia accumulata dopo un avvio di stagione che l’ha vista più volte mancare il podio per una manciata di decimi e celebra la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. nella 7,5 KM sprint disputata nella località teutonica l’azzurra, immacolata al poligono, ha preceduto di 5″3 la francese Anais Chevalier e di 15″ la ...

Biathlon – Lisa Vittozzi da favola nella sprint di Oberhof : prima vittoria in carriera per l’azzurra : Veloce e perfetta: Lisa Vittozzi nella storia. L’azzurra vince la sprint di Oberhof, è il suo primo trionfo in carriera Aveva detto che andare a tutti i costi a caccia del risultato non sarebbe stata la strategia giusta ed evidentemente Lisa Vittozzi aveva ragione. nella sprint di Oberhof, in Germania, la 23enne atleta di Sappada centra il primo trionfo della sua carriera. In questa stagione, cominciata comunque alla grande, ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Oberhof 2019 in DIRETTA : inizia un gennaio cruciale per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi di Oberhof (Germania) ci attende una gara decisamente interessante, nella quale le azzurre vogliono essere protagoniste. Dorothea Wierer si presenta ai nastri di partenza di questa prova con il pettorale giallo, in qualità di leader della classifica generale di Coppa e in testa anche nella graduatoria nella Sprint e ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta. Lisa Vittozzi terza : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta. Lisa Vittozzi terza : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta. Lisa Vittozzi terza : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta. Lisa Vittozzi terza : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta. Lisa Vittozzi terza : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Coppa Italia Fiocchi : a Forni Avoltri la sprint senior è di Pietro Dutto. Lisa Vittozzi di nuovo in pista : Sono state recuperate oggi, a Forni Avoltri, le gare di Coppa Italia Fiocchi, con particolare riferimento alle sprint. Nella gara senior maschile ha vinto Pietro Dutto su Giuseppe Montello e Luca Ghiglione. Dutto, atleta delle Fiamme Oro, è così passato a condurre la graduatoria generale ai danni di Nicola Romanin. Molti occhi, però, si sono diretti sul settore femminile, perché Lisa Vittozzi ha deciso di scendere in pista per allenarsi in vista ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta. Lisa Vittozzi terza : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta. Lisa Vittozzi terza : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...