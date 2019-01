Beppe Vessicchio e Festival di Sanremo 2019 | nessuno lo ha voluto Ed è rivolta sui social

Beppe Vessicchio NON SARA' A SANREMO 2019/ 'il Festival lo vedrò dal televisore. Va bene così' : BEPPE VESSICCHIO non sarà al Festival di SANREMO 2019: il direttore d'Orchestra ha rivelato a Il Resto del Carlino di non essere stato contattato da nessuno

L’intervista di Valerio Scanu a Vieni Da Me tra Sanremo - Beppe Vessicchio e la commozione per suo nipote (video) : Ieri 11 dicembre Valerio Scanu a Vieni Da Me si è raccontato in un’intervista con Caterina Balivo tra la sua esperienza a Sanremo, il rapporto con Beppe Vessicchio e la commozione per suo fratello Marco. Tutti i cassetti da aprire di Valerio Scanu per lo spazio dedicato a “La cassettiera” nel programma di Rai Due condotto da Caterina Balivo, in cui sono stati toccati vari argomenti della sua vita a partire dai suoi cani Miranda, Cassandra, ...

Beppe Vessicchio : «Amici? Non produce niente. Sanremo? Non scrive la storia» : Beppe VessicchioBeppe VessicchioBeppe VessicchioBeppe VessicchioBeppe VessicchioBeppe VessicchioBeppe VessicchioBeppe Vessicchio, il direttore d’orchestra più amato dal web (e non solo), quando ha qualcosa da dire la dice e basta, senza filtri. Capita, così, che dopo essere stato una colonna portante della scuola di Maria De Filippi per tanti anni, in una intervista a La Verità sostenga: «Amici non è più lo stesso degli inizi. In quanto a ...

Beppe Vessicchio : "Sanremo non riesce più a scrivere la storia della musica. L'ultima avvisaglia di due interpreti straordinari nel 2001" : "C'è una data precisa, che è il 2001, quando Giorgia ed Elisa gareggiarono per il primo posto, in cui si è avuta per L'ultima volta avvisaglia di due interpreti straordinari e di brani forti. Da quell'anno in poi faccio una fatica enorme a ricordare brani che abbiano lasciato il segno".Beppe Vessicchio per La Verità ripercorre, tra le altre cose, la sua carriera. In particolare, sottolinea il declino del Festival di ...

Beppe Vessicchio a Blogo : "Monstershop? Esperienza piacevole" E su Sanremo 2019... (video) : A margine della conferenza stampa di presentazione della programmazione natalizia dei canali DeAKids, DeAJunior Super! e Alpha, il maestro Beppe Vessicchio si è fermato a parlare a lungo con noi giornalisti per raccontarci meglio gli aspetti inediti della sua partecipazione a Monstershop su DeAkids con uno sguardo a Sanremo 2019. Mi sono trovato benissimo. Un clima molto cordiale. Ed estremamente professionale. C'era un copione dettagliato ...