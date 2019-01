Beppe Grillo | insulti dai no-vax dopo la firma del patto per la scienza

Vaccini - Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno firmato il 'Patto per la Scienza' : Forse, la firma dell'importante "Patto per la Scienza", ora farà stare tutti più tranquilli. Questo articolo è stato verificato con: http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/01/...

Vaccini - Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno firmato il 'Patto per la Scienza' : Beppe Grillo e Matteo Renzi potranno avere posizioni politiche differenti, ma su una cosa entrambi convergono, e cioè il fatto che ai cittadini bisogna fornire una informazione completa e affidabile riguardo alla medicina, in particolare proprio sui Vaccini. Questi ultimi, come sapranno i più, sono ormai al centro di accuse abbastanza pesanti dai cosiddetti no-vax, ovvero quella gente che crede che vaccinare i propri bambini faccia male e ...

Vaccini - Beppe Grillo e Matteo Renzi firmano il ‘patto’ di Burioni in difesa della Scienza : Un patto in difesa della Scienza, intesa come "valore universale", contro gli antiVaccinisti e i negazionisti: lo ha ideato l'immunologo Roberto Burioni: "Oggi è successa una cosa molto importante - ha scritto Burioni sul suo sito - Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della Scienza. Perché ci si può dividere su tutto, ma una base comune deve esserci. La Scienza deve fare parte di questa ...

