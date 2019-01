Beppe Grillo firma con Renzi il patto pro-vax di Burioni

Vaccini - la svolta : Beppe Grillo firma il «Patto per la scienza» promosso dal virologo Roberto Burioni : Il documento che mette d’accordo il leader M5S e Matteo Renzi: «Mi impegno a non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica»

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - il patto segreto : far fuori Beppe Grillo e Roberto Fico : Un patto d'acciaio ai vertici del M5s, di cui dà conto in un appassionante retroscena Dagospia. Nel mirino Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, fresco di rientro in Italia: i due infatti si sono incontrati per delineare il ruolo politico che Dibba dovrà coprire nei prossimi mesi. In primis, la su

“Facciamo un casellario giudiziario dei parlamentari per i cittadini” : la proposta di Beppe Grillo : Beppe Grillo lancia la proposta sul suo blog: "Perché non realizzare lo stesso strumento (ufficiale) collegato direttamente con la procura delle Repubblica Italiana, per i nostri eletti in parlamento? I cittadini sicuramente ringrazierebbero". Uno strumento simile esiste anche in Francia, realizzato da alcuni giornalisti.Continua a leggere

La proposta di Beppe Grillo : 'Casellario giudiziario dei parlamentari sia pubblico' : Realizzare uno "strumento, ufficiale, collegato direttamente con la procura delle Repubblica Italiana, per i nostri eletti in parlamento": insomma, rendere pubblico il casellario giudiziario dei ...

Beppe Grillo a Oxford il 14 gennaio : "Erano stanchi dei soliti cervelloni" : Il 14 gennaio terrò uno speech all'Oxford Union, l'istituzione dell'Università di Oxford che ha un'antica tradizione nell'ospitare personaggi e celebrità internazionali (Albert Einstein, Stephen Hawking, Ronald Reagan, Richard Nixon, Carter, Winston Churchill, Dalai Lama, Malcolm X, fino a Michael Jackson, Martin Scorsese, Elton John etc)". Ad annunciarlo sul suo blog è Beppe Grillo spiegando di aver ricevuto l'invito ...

Beppe Grillo - tonfo sul web : il comico perde 30mila posizioni : Il tonfo di Beppe Grillo. Era il re del web, il campionissimo, numero sette al mondo, dei blog, secondo la rivisita Forbes. Ma ora ha perso trentamila posizioni, stando alle ultime rilevazioni ...

Beppe Grillo - discorso di fine anno nel corpo da culturista : ecco chi è : Belle Grillo e il contro-discorso di fine anno. Anche il 31 dicembre 2018 è all’insegna, per il popolo del Movimento 5 stelle, dell’immancabile messaggio del leader (qui dove vedere il contro-discorso di Grillo). Questa volta il comico si presenta a torso nudo – non suo, il corpo è di un altro – e, al posto del viso, un tablet che trasmette il suo videomessaggio. ”Rimanete umani, siate umani. Ho attivato un algoritmo per gli auguri, sul ...

Beppe Grillo - il 'suo' corpo tutto muscoli nel videomessaggio è del figlio Rocco ESCLUSIVO : Ha 24 anni, non compare quasi mai al seguito di suo padre e più che alla politica pensa alla salute e al fisico. Ci tiene molto, ci si impegna altrettanto e su Instagram, dove ha un profilo aperto, ...

Il messaggio di fine anno di Beppe Grillo : 'Restiamo umani' : Beppe Grillo ha affrontato così, con un'allusione al suo distacco dall'attualità politica, il problema non facile di cosa dire quando i suoi ex compagni di Movimento sono al governo. Quello in ...

