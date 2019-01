Beppe Grillo con il virologo Roberto Burioni per la scienza e i vaccini

I No Vax insultano Beppe Grillo dopo la firma del Patto per la Scienza : "Che vergogna", "Imbarazzanti", "Vi ho votato, traditori!". Sono alcuni dei commenti al post con cui Beppe Grillo annuncia di aver sottoscritto il Patto Trasversale per la Scienza, promosso dal virologo Roberto Burioni. I No Vax non perdonano al fondatore del Movimento 5 stelle quello che considerano un voltafaccia, un tradimento per l'appunto. Non mancano gli insulti a Burioni, definito da un utente "l'artefice del più bieco e vile ...

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - il patto segreto : far fuori Beppe Grillo e Roberto Fico : Un patto d'acciaio ai vertici del M5s, di cui dà conto in un appassionante retroscena Dagospia. Nel mirino Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, fresco di rientro in Italia: i due infatti si sono incontrati per delineare il ruolo politico che Dibba dovrà coprire nei prossimi mesi. In primis, la su

“Facciamo un casellario giudiziario dei parlamentari per i cittadini” : la proposta di Beppe Grillo : Beppe Grillo lancia la proposta sul suo blog: "Perché non realizzare lo stesso strumento (ufficiale) collegato direttamente con la procura delle Repubblica Italiana, per i nostri eletti in parlamento? I cittadini sicuramente ringrazierebbero". Uno strumento simile esiste anche in Francia, realizzato da alcuni giornalisti.Continua a leggere

Beppe Grillo vuole rendere pubblica la fedina penale dei parlamentari : Realizzare uno "strumento (ufficiale) collegato direttamente con la procura delle Repubblica Italiana, per i nostri eletti in parlamento". Tradotto, rendere pubblica fedina penale dei parlamentari italiani. È quanto propone sul suo blog Beppe Grillo, convinto che "i cittadini sicuramente ringrazierebbero". La misura, come ricorda lo stesso fondatore del Movimento, "era una delle misure di punta del progetto di legge per la trasparenza del ...