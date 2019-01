Belen avvinghiata a Giancarlo Picariello | l’imprenditore annuncia | “è la mia nuova

sportfair

(Di giovedì 10 gennaio 2019)Rodriguez estanno insieme? Dopo l’avvicinamento dell’argentina a Lavezzi, l’annuncio dell’imprenditore italiano spiazzaRodriguez, in vacanza tra l’Argentina e l’Uruguay, fa sempre più parlare di sé per i presunti flirt affibbiatile. Dopo lo scoop che avrebbe voluto la showgirl ‘molto vicina’ a Ezequiel Lavezzi, ora spunta un altro uomo accanto a lei. Quest’ultimo è, che sta trascorrendo insieme alla soubrette una lunga e divertente vacanza.L’imprenditore e vocalist italiano ha postato una foto sul proprio profilo social in cui è abbarbicato aRodriguez. A didascalia dello scatto il ristoratore scrive: “la miafidanzata Buona Onda #hermanita #puntadeleste #verano 019 @rodriguezreal”. È solo un’ironica battuta o l’annuncio ...