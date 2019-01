Bce a dicembre voleva peggiorare previsioni Eurozona

Mercati - ora tocca alla Bce : riflettori puntati sul summit del 13 dicembre : È considerato un anticipatore del ciclo economico e arriva in una fase molto delicata per l'economia tedesca che, a seguito dei deludenti dati del settore auto di novembre, potrebbe chiudere anche il ...

Mercati - ora tocca alla Bce : riflettori puntati sul summit del 13 dicembre : L’annuncio immediato di un’operazione T-Ltro sarebbe una sorpresa, ma una minoranza di analisti non la esclude. Occhio poi all’indice Zew in Germania e ai nuovi dati sui consumi negli Usa ...

Bce : da dicembre stop all'acquisto di Titoli di Stato : Parlando davanti al Parlamento europeo il Presidente della Bce Mario Draghi ha confermato la fine del Quantitative Easing, il programma di acquisto mensile dei Titoli di Stato dei Paesi europei, per il mese di dicembre 2018. Questo in quanto i fondamentali dell'economia europea, in particolare il tasso di inflazione si sarebbero incanalati in un sentiero di crescita solida che confermerebbe quanto a suo tempo previsto dal Consiglio Direttivo ...

Bce : fine Qe a dicembre se inflazione ok : 10.46 Gli acquisti netti del Quantitative Easing proseguiranno fino a dicembre al ritmo di 15mld di euro al mese, e "se i dati più recenti confermeranno le attuali prospettive per l'inflazione a medio termine, si porrà termine agli acquisti netti". Lo conferma il bollettino economico della Bce. Per la banca centrale europea "i rischi per le prospettive di crescita in area euro si possono tuttora ritenere sostanzialmente bilanciati" con ...