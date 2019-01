Basket | Nba | Antetokounmpo batte Harden | San Antonio cade a Memphis

Basket - Nba : Thompson trascina Golden State - Clippers avanti con super Gallinari : WASHINGTON - Golden State ritrova la vittoria interna dopo tre partite, ma i titoli sono tutti per Klay Thompson vero trascinatore dei Warriors, 27-14, nella vittoria per 122-95 sui New York Knicks, ...

Basket - Nba : San Antonio ok e Popovich nella storia - Denver cade a Houston : WASHINGTON - Tredici vittorie nelle ultime sedici partite e coach Popovich sempre più nella storia. San Antonio, 24-17, ha decisamente cambiato marcia dopo un inizio stagione da incubo e ora prosegue ...

Basket - Nba : Toronto torna al comando a Est - sorridono i Clippers di Gallinari : NEW YORK - Toronto si riprende il primato nella Eastern Conference del campionato Nba. I Raptors escono nel migliore dei modi da un week-end impegnativo aggiudicandosi due testa a testa con ...

Basket - Nba : Harden rilancia Houston - San Antonio stoppa Toronto : NEW YORK - Non ha tradito le attese la rivincita della scorsa finale di Western Conference del campionato Nba. Spettacolo ed emozioni alla Oracle Arena dove Houston piega Golden State per 135-134 all'...

Basket Nba : Lakers ancora ko senza LeBron - avanti Philadelphia e Boston : WASHINGTON - E' dura senza LeBron. Terza sconfitta nelle ultime quattro uscite per i Lakers, 21-17, che da quando hanno perso il Prescelto per infortunio sono scivolati all'ottavo posto. Come se non ...

Basket - Nba : Philadelphia sbanca Los Angeles - Gallinari non basta ai Clippers : WASHINGTON - Philadelphia, 24-24, riscatta l'umiliante sconfitta subita contro Portland e fa il colpaccio in casa dei Los Angeles Clippers, 21-16, vincendo 119-113. Un Gallinari stellare nel primo ...

Basket Nba : Harden show - tripla doppia con 43 punti : ROMA - Una bella vittoria per chiudere il 2018 e fare il pieno di energie per cercare di portare a compimento i buoni propositi del 2019. Gli Spurs di Marco Belinelli battono 120-111 Boston davanti al ...

Basket - Nba : prima gioia Lakers senza James - Toronto riparte di slancio : ... e contro i Golden State Warriors delle 73 vittorie nella regular season e definita da LeBron 'la migliore squadra mai assemblata', si sia sentito in cima al mondo: 'L'impresa del 2016 è irripetibile,...

Basket - Nba : cadono Warrios e Lakers. Super Harden affonda i Celtics : NEW YORK - Notte di sorprese in Nba. cadono sia i Warriors, campioni in carica e secondi in classifica nella Western Conference, battuti i casa all'overtime, 109-110, da Portland, che i Lakers, ...

Basket - Nba : San Antonio e Clippers ok - Toronto sbanca Miami in rimonta : WASHINGTON - Due su due. Danilo Gallinari e Marco Belinelli tra i protagonisti delle vittorie dei Los Angeles Clippers e dei San Antonio Spurs. I texani, 19-16, battono Denver, 21-11, 111-103 e ...

Basket Nba : Lebron ko ma i Lakers stendono Golden State : NEW YORK - I Los Angeles Lakers battono Golden State alla Oracle Arena per 127-101 ma perdono per infortunio Lebron James. La supersfida di Natale si risolve a favore dei gialloviola e questo ...

Basket Nba - LeBron s'infortuna ma i Lakers travolgono i Warriors : Quando LeBron James si è fermato, i Lakers hanno scoperto di valere tanto. Col loro leader fuori per un infortunio all'inguine sinistro meno di 5' dentro la ripresa, i gialloviola completano il ...

Basket - Nba : i Lakers travolgono i Warriors - ma LeBron esce per infortunio - Harden show : Nel Natale della Nba LeBron James riesce ad avere la meglio sui Warriors di Curry e Durant, ma abbandona il parquet per infortunio dopo 21': i Lakers vincono 127 -101. Houston invece supera l'ostacolo ...

Basket Nba - il Christmas Day in esclusiva su Sky : 5 match in diretta : Il grande Basket a stelle e strisce non lascia soli gli appassionati nemmeno nel giorno di Natale: appuntamento con il Christmas Day NBA L'articolo Basket NBA, il Christmas Day in esclusiva su Sky: 5 match in diretta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.