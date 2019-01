Barone dopo le dimissioni | ' La Normale ostaggio di sinistra e sovranisti'

Normale di Pisa - il direttore Barone si dimette dopo mozione di sfiducia : L'ipotesi di 'clonare' la Normale con una sede napoletana, fortemente sostenuta da Barone , non ha convinto la comunità normalista e parte del mondo politico Pisa no, e alla fine è tramontata lasciando ...

Normale di Pisa - il rettore Barone si dimette dopo sfiducia studenti - : La decisione è dovuta alla mozione presentata dagli allievi per la vicenda legata alla nascita della Scuola Superiore del Sud: un progetto contestato per le modalità e la mancanza di trasparenza, poi ...

Normale di Pisa - il rettore Barone si dimette dopo sfiducia studenti : Normale di Pisa , il rettore Barone si dimette dopo sfiducia studenti La decisione è dovuta alla mozione presentata dagli allievi per la vicenda legata alla nascita della Scuola Superiore del Sud: un progetto contestato per le modalità e la mancanza di trasparenza, poi definitivamente tramontato a metà ...

Si è dimesso Vincenzo Barone - rettore della Normale di Pisa - dopo lo scontro sul progetto Napoli : Il professor Vincenzo Barone, direttore della Normale di Pisa, presenterà le proprie dimissioni nel corso della seduta del Senato accademico di oggi. "Non ho nulla da commentare, d'ora in avanti penserò un po' di più alla mia salute" fa trapelare il rettore, confermando la decisione.Anche i suoi fedelissimi devono averlo convinto che la battaglia era ormai persa e un ulteriore muro contro muro, dicono in molti a Palazzo ...