Barella-Chelsea | offerta shock | il Cagliari intanto ha scelto Nandez

Inter - Barella sempre nel mirino : contrattacco a Napoli e Chelsea (RUMORS) : Uno dei giocatori più chiacchierati in questa sessione di calciomercato è sicuramente il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella. Il classe 1997 in questa stagione ha confermato quanto di buono fatto intravedere lo scorso anno conquistando anche la Nazionale italiana. Nonostante la giovane età il giocatore rossoblu è stato subito il migliore in campo all'esordio in azzurro e ora sembra intoccabile per il commissario tecnico Roberto Mancini. ...

Il calciomercato oggi – Barella al Chelsea - il Real Madrid su Piatek : Il calciomercato oggi – Stagione fino al momento altalenante in casa Genoa ma l’arrivo in panchina di Cesare Prandelli ha cambiato completamente passo alla squadra che adesso si candida ad essere grande protagonista nelle seconda parte di stagione. Nel frattempo si pensa al mercato, il presidente Preziosi si sta muovendo per piazzare 2-3 colpi e diverse trattative sono in stato avanzato. Nel frattempo arriva una bomba clamorosa ...

Chelsea - la bomba dall’Inghilterra : non solo Barella - Sarri ha chiesto Icardi : Sono ore caldissime per quanto riguarda le notizie di calciomercato, nel dettaglio attivissimo il Chelsea che ha chiuso la trattativa con il Cagliari per il centrocampista Barella, ai sardi 50 milioni di euro. Ma non è finita, secondo il Daily Mirror, infatti, i Blues avrebbero messo gli occhi su Mauro Icardi. L’argentino è legato da una clausola da 110 milioni nel suo contratto e le trattative per il rinnovo non hanno ancora portato ...

Mercato Napoli - rilancio per Barella. Superata l'offerta del Chelsea : De Laurentiis è pronto a tentare il Cagliari con 45 milioni e il classe '97 con 3 milioni a stagione: restano da vincere proprio le resistenze ambientali del ragazzo

Chelsea-Barella - affondo totale : offerta shock per il Cagliari : CHELSEA BARELLA- Secondo quanto riportato da “SkySport“, il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 45 milioni di sterline, circa 50 milioni di euro, per Nicolò Barella. Un’offerta immediata che avrebbe messo in allarme Giulini e tutta la dirigenza rossoblù. Prendere o lasciare. E’ chiaro che Barella, come più […] L'articolo Chelsea-Barella, affondo totale: offerta ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime notizie - Barella vicino al Chelsea ma De Laurentiis ci crede ancora : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie, parla l'agente di Hysaj: 'smentisco ogni voce di trattativa con la Lazio per il mio assistito'.

Sky Sports : “Chelsea vicino a Barella e a Paredes” : Oltre 50 milioni Dall’Inghilterra non hanno dubbi: il Chelsea è vicinissimo al doppio colpo a centrocampo. Sia Barella sia Paredes. Sarri sarebbe pienamente accontentato dalla sua dirigenza dopo il malumore provocato dall’acquisto di Pulisic. Il Chelsea verserebbe al Cagliari oltre 50 milioni di euro per l’acquisto del centrocampista del Cagliari e della Nazionale. Centrocampista che piace molto anche ad Ancelotti e che il ...

Calciomercato Chelsea - è fatta per Barella : cifra pazzesca nelle casse del Cagliari [DETTAGLI] : Il Chelsea si candida ad essere grande protagonista nella seconda parte di stagione, arrivano infatti due calciatori molto importanti e che aumentano la qualità della squadra di Maurizio Sarri. Dopo l’addio di Fabregas piazzato un doppio colpo, secondo Sky Sports UK, il club londinese ha in pugno Nicolò Barella del Cagliari, nelle casse del club sardo 50 milioni di euro, fatta anche per Leandro Paredes, ex Roma e dal 2017 in forza ai ...

Barella - il favorito è il Chelsea. Napoli offre 25 milioni più Ounas : I Blues verserebbero 55 milioni La rassegna stampa su Barella oscilla tra Napoli e Chelsea, con l’Inter alla finestra. Il Mattino è il giornale che si sbilancia di più. Scrive che il centrocampista del Cagliari e della Nazionale finirà al Chelsea di Sarri per 55 milioni, e che Giuntoli si era mosso per tempo, aveva raggiunto l’accordo col procuratore in autunno ma che il Cagliari vuole 50 milioni. E quei soldi potrebbe sborsali, e ...

Herrera sfida per 4 - Barella attenti a Chelsea : La Juventus pensa sempre in grande e, in materia di mercato, sembra gia' aver fissato il grande obiettivo per la prossima stagione: MBAPPE'. Per fargli spazio alla Continassa sono consapevoli che servira' sacrificare un pezzo da novanta dell'attuale rosa e il nome piu' gettonato e' quello di DYBALA, per il quale ci sono le offerte di Bayern Monaco, PSG e Manchester City. Va anche precisato che l'eventuale addio verrebbe facilitato dalla ...

Chelsea-Barella - Sarri : “Senza Fabegras serve un centrocampista” : CHELSEA BARELLA, Sarri ESCE ALLO SCOPERTO- Fino a qualche settimana fa sembrava il Napoli la squadra in pole position per Nicolò Barella. Gli azzurri davanti a Juventus e Inter, anche loro interessate al giovane prospetto sardo, pronti a sferrare l’attacco decisivo soprattutto in caso di partenza di Allan. Barella è tra le rivelazioni di questo […] L'articolo Chelsea-Barella, Sarri: “Senza Fabegras serve un ...

Il Chelsea su Barella - Sarri sincero : “se parte Fabregas…” : Chelsea, Maurizio Sarri ha aperto all’arrivo di Barella alla sua corte dopo la cessione ormai certa di Fabregas al Monaco “Barella? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre ma se Fabregas vuole andare via restiamo solo in cinque a centrocampo e allora abbiamo bisogno di un sostituto“. Lo dice l’allenatore del Chelsea Maurizio Sarri sul mercato dei ‘Blues’. “Secondo me Fabregas ha bisogno di ...

Chelsea - Sarri : "Barella? Se parte Fabregas serve un sostituto" : Alla vigilia della semifinale di Carabao Cup contro il Tottenham , Maurizio Sarri fa il punto sul mercato del Chelsea e parla soprattutto della situazione legata a Fabregas , promesso sposo del Monaco ...

Sarri : 'Barella al Chelsea? Se va via Fabregas serve un sostituto' : TORINO - ' Barella? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Se Cesc vuole andare via restiamo solo in cinque , a centrocampo, ndr, e allora abbiamo bisogno di un sostituto'. Così Maurizio ...