Banca Carige | Luigi Di Maio vuole far saltare il sistema del credito

Banca Carige : M5S vuole mettere alla gogna debitori - come per MPS : I correntisti teoricamente sono protetti fino ai 100 mila euro in Banca, grazie al Fondo di tutela dei depositi, ma tutti i legami con l'economia del territorio, prestiti alle imprese e agli ...

"Di Maio e Salvini hanno fatto la stessa identica cosa che abbiamo fatto noi con Mps e le altre banche. La loro è un'ipocrisia vergognosa". A dirlo, su Facebook, la deputata del Pd, Maria Elena Boschi, che ha parlato di Carige e dei salvataggi degli istituti di credito da parte del governo Gentiloni insieme al collega Luigi Marattin.

Banca Carige - Luigi Di Maio : “Non ci mettiamo un euro - oppure diventa dello Stato” : Il nodo da sciogliere è ancora quello della possibile nazionalizzazione, su cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria non è d'accordo, preferendo in vece una soluzione di mercato: "La nazionalizzazione di Banca Carige, con l'ingresso dello Stato nell'azionariato, o una soluzione di mercato non sono in contraddizione", ha spiegato Di Maio a Radio Anch'io.Continua a leggere

Carige - Mincione si difende : «Conte ha solo messo al sicuro la Banca» | : L’uomo d’affari dopo le accuse: «Non conosco il premier. E da quel decreto non posso trarre alcun beneficio»

Nazionalizzazione e futuro della Banca : Carige scava nelle contraddizioni tra Lega e M5s : "Ma come fai a dire una c...ta del genere, ma dai, siamo al governo". Un leghista di rango passeggia per il Transatlantico e commenta quel che ha appena detto Luigi Di Maio. L'argomento è il salvataggio di Carige, le dichiarazioni contestate sono due, appena sparate su Facebook dal vicepremier. La prima: "Scriveremo al commissario straordinario di Carige, nominato dalla Bce, e gli chiederemo di rendere noto al governo l'elenco dei ...

Carige - Salvini-Di Maio vogliono la Banca di Stato. Tria frena : meglio soluzione di mercato : I due vicepremier spingono apertamente per la nazionalizzazione. Il ministro dell’Economia più cauto: «Governo pronto a realizzare quanto necessario e con le modalità più opportune per la salvaguardia dei risparmiatori e del tessuto economico di riferimento in coerenza con il quadro normativo europeo»...

Nessuno vuole Banca Carige. Giovanni Tria e i commissari premono per una fusione - ma non trovano acquirenti : Un cavaliere bianco in soccorso di Carige e soprattutto assai volenteroso perché il compito a cui è chiamato è arduo e poco appetibile: scommettere su una Banca in crisi e aprire il portafoglio per assicurarle un futuro. Lo auspica Giovanni Tria, lo vorrebbero anche i commissari. Con motivazioni diverse, ma che alla fine conducono allo stesso scenario, caratterizzato da uno spauracchio da evitare: la ...

commissario Innocenzi rassicura clienti: la banca è viva

Banca Carige - Brunetta (FI) : 'Governo M5S-Lega come il PD - decreto fotocopia - vergogna' : Con un post sul proprio sito personale, il deputato ed economista forzista Renato Brunetta ha detto la sua sul salvataggio della Banca Carige, situata in Liguria, ad opera della maggioranza governativa diretta dall'asse M5S-Lega. Brunetta: 'M5S-Lega si sono infilati in una lite accesa con il PD' A detta dell'ex ministro della Pubblica amministrazione e dell’innovazione, il governo M5S-Lega, incoscientemente, si sarebbe infilato in una furibonda ...

Banca Carige - Giovanni Tria : “Stesso intervento del 2016 - anche con Mps non fu un salvataggio” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, conferma quanto finora emerso sul decreto per Banca Carige: si tratta di un intervento uguale a quello del 2016 varato dal governo Gentiloni, analogo a quanto previsto per Mps: "La qualificazione come intervento di salvataggio non è appropriata per Carige così come non lo era per Mps".Continua a leggere

Tria : "Per Banca Carige preferibile una soluzione di mercato" : ... ha assicurato il ministro dell'Economia. Modiano: "La nazionalizzazione non è sul tavolo" Secondo il commissario e ex presidente di Carige Pietro Modiano oggi a Genova, Pietro Modiano, la ...

Banca Carige - Giancarlo Giorgetti ammette : 'Nazionalizzazione - ipotesi concreta' : Dal leghista, una lezione di economia, e di onestà, a Luigi Di Maio , che poche ore fa si era lanciato in una avventurosa distinzione tra salvataggio e nazionalizzazione, nel vano tentativo di ...

