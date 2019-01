Auto | multa Antitrust da 125 milioni di euro | Rci Bank annuncia ricorso

Il decreto Salvini funziona - maxi multa e fermo Auto con targa estera : "La pacchia è finita". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva presentato il decreto sicurezza che, tra le altre cose, ha inasprito le sanzioni per i furbetti che circolano in auto con la targa straniera per evadere multe e bollo e pagare meno di assicurazione. Fino all'anno scorso, il massimo che si potesse fare contro i residenti dalla targa "estero-vestita" era un provvedimento amministrativo del giudice di pace. Poco per ...

Maxi multa dell'Antitrust alle finanziarie Automobilistiche : sanzioni da 678 milioni euro : L'Agcom, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, ha inflitto una Maxi - multa alla maggior parte delle finanziarie delle case automobilistiche che operano sul territorio nazionale. La multa complessiva ammonta a 678 milioni di euro ed è la diretta conseguenza di un'inchiesta dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato avviata a seguito di una segnalazione pervenutale da parte della casa automobilistica Mercedes. Le ...

Antitrust : Assofin - ricorso al Tar contro multa vendite Auto : ROMA - Assofin ha annunciato che presenterà ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro la decisione dell'Antitrust di sanzionare case automobilistiche e società...

Multa Antitrust a case Auto - gli scambi di mail tra società : “Tutto il mondo è paese. Per alluvione in Veneto cosa facciamo?” : “In un’ottica di collaborazione tra case concorrenti (…tutto il mondo è paese…), ti chiederei se puoi rispondere alle seguenti domande: a) ci sono campagne in essere per l’anno 2004? Ci sono dei contributi a carico dei concessionari su alcune campagne? E se si è calcolato con % o flat? b) qual è il regime dei valori residui nel leasing? Sono differenziati per modello/motorizzazione? c) C’è un buy back obbligatorio a carico dei vostri ...

Cartello sui tassi di interesse ai clienti : multa da 678 milioni dell'Antitrust alle finanziarie delle case Auto : multa da 678 milioni di euro per case automobilistiche e società finanziarie responsabili di aver messo in piedi un Cartello per la vendita di automobili tramite finanziamenti. Lo ha deciso l'Antitrust che ha accertato l'esistenza di "un'intesa restrittiva della concorrenza, tra il 2003 e il 2017, funzionale ad alterare le dinamiche concorrenziali nel mercato della vendita di automobili dei gruppi di appartenenza attraverso finanziamenti ...