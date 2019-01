Australian Open 2019 | sorteggio italiani Azzurri sfortunati | Fognini trova Munar

Qualificazioni Australian Open WTA – Martina Trevisan ad un passo dal main draw : Sharipova sconfitta in 2 set : Martina Trevisan supera Sabina Sharipova in due set e accede all’ultimo turno di qualificazione: solo un’avversaria separa l’azzurra dal main draw Manca un solo ostacolo, poi sarà main draw. Martina Trevisan, unica azzurra rimasta ancora in corsa nelle Qualificazioni per gli Australian Open WTA, continua la sua corsa verso il tabellone principale del primo Slam del 2019. La giovane tennista italiana, attualmente numero 187 del ranking ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : poker azzurro al turno decisivo. Sonego domina - bravo Vanni - Lorenzi e Travaglia vincono due battaglie : Saranno quattro gli azzurri che si giocheranno un posto nel tabellone principale degli Australian Open 2019. Lorenzo Sonego, Paolo Lorenzi, Stefano Travaglia e Luca Vanni si sono infatti qualificati per il terzo ed ultimo turno delle Qualificazioni a Melbourne. Sono stati, invece, eliminati Stefano Napolitano e Filippo Baldi. Vittoria molto convincente per Lorenzo Sonego, testa di serie numero uno, che ha dominato contro il giapponese Yuki ...

Australian Open 2019 - il sorteggio di Camila Giorgi e il tabellone dell’azzurra. Pliskova all’orizzonte : Camila Giorgi vorrà essere grande protagonista agli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis che scatterà lunedì 14 gennaio sul cemento di Melbourne. L’azzurra cercherà di giocarsi tutte le sue carte in un torneo in cui potrebbe davvero fare molto bene, la marchigiana dovrà tenere alta la bandiera dell’Italia che al femminile sta facendo davvero molta fatica a emergere. La 27enne esordirà al primo turno contro Dalila ...

Sorteggio Australian Open 2019 oggi : data - programma - orario d’inizio e tv : oggi giovedì 10 gennaio si effettua il Sorteggio del tabellone degli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis. A Melbourne conosceremo tutti gli accoppiamenti dei tornei in programma dal 14 al 27 gennaio sul cemento Australiano, i giocatori conosceranno così quali saranno gli avversari contro cui se la dovranno vedere al primo turno e il cammino che li aspetta nella corsa verso la finale. Al maschile il grande favorito è Novak ...

La favola di Giulia Capocci - tra poco di scena agli Australian Open di tennis in carrozzina : Ora su tetto del mondo, alla vigilia del suo primo Slam, gli Australian Open , Melbourne, 23-26 gennaio, , a chiunque tremerebbe anche solo la voce, a lei no: "Non sento una pressione particolare, ...

LIVE Sport - DIRETTA 10 gennaio : Seppi in semifinale - eliminato Fognini. Dakar e qualificazioni Australian Open. Aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sport (oggi giovedì 10 gennaio). Ci aspetta una giornata particolarmente ricca e avvincente, una sfilza di eventi da sicuramente in tempo reale senza perdersi nulla. Spicca la sprint femminile di Oberhof per quanto riguarda il biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a caccia del colpaccio, Fabio Fognini e Andreas Seppi inseguono le semifinali tra Auckland e Sydney, diversi italiani saranno ...

Tennis - Australian Open 2019 : Fabio Fognini guida un’Italia ambiziosa e che vuole essere protagonista : L’inizio del primo Slam dell’anno si sta ormai avvicinando e per l’Italia cresce l’attesa soprattutto in campo maschile, visto che sono già quattro i Tennisti presenti nel tabellone principale degli Australian Open 2019. Due di queste poi saranno teste di serie (Fabio Fognini e Marco Cecchinato), mentre gli altri due (Andreas Seppi e Matteo Berrettini) possono ambire ad un torneo importante, avendo come obiettivo quello ...

Australian Open 2019 : Novak Djokovic - il numero uno alla ricerca del settimo sigillo : Novak Djokovic arriva a questi Australian Open da numero uno del mondo. Era dal 2016 che non lo si vedeva arrivare in un torneo dello Slam da primo giocatore del pianeta: per lui l’ultima volta è stata rappresentata dagli US Open 2016, nei quali arrivò in finale, ma venne sconfitto da Stan Wawrinka (Svizzera) in una sorta di déjà vu del Roland Garros 2015. Il serbo è apparso, in questo inizio di stagione, nell’ormai tradizionale ...

Tennis - Australian Open 2019 : dal 14 al 27 gennaio gli incontri in diretta tv su Eurosport : La nuova stagione del grande Tennis prenderà il via lunedì prossimo con il primo dei quattro tornei del Grande Slam in calendario, gli Australian Open 2019, che si concluderanno domenica 27 gennaio. Giunto alla 106esima edizione, con il nome di Australasian Championship il primo torneo maschile si giocò nel 1905, mentre quello femminile debuttò 17 anni più tardi. Inizialmente disputato sui campi d'erba, sul finire degli anni ottanta, con la ...

Australian Open – Presentata la nuova linea tennis di Sergio Tacchini per il primo Slam dell’anno : Sergio Tacchini presenta la nuova linea tennis indossata a Melbourne dagli atleti del team Il colore è il tema della collezione Sergio Tacchini Primavera Estate 2019, e la prima linea tennis della stagione risponde al tema con un tripudio di colori vivaci. Le linee tennis da uomo e da donna debutteranno con i tennisti ST sui campi Australiani di Melbourne per gli Australian Open 2019. Prendendo a ispirazione il prisma con i giochi di ...

Australian Open al via : Djokovic e Serena Williams favoriti - ma occhio agli outsider di lusso : Australian Open, Novak Djokovic e Serena Williams partono certamente con i favori del pronostico nel primo Slam della stagione 2019 Novak Djokovic e Serena Williams. Sono lori i grandi favoriti per l’edizione numero 107 degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, al via lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park. Il torneo avrà il montepremi più alto di sempre, circa 37 milioni di euro e per la prima volta ci ...

Tennis - gli Australian Open in diretta su Eurosport : oltre 300 ore live : Tutto pronto a Melbourne per il debutto del tabellone principale del primo Grande Slam dell’anno, in programma dal 14 al 27 gennaio. L'articolo Tennis, gli Australian Open in diretta su Eurosport: oltre 300 ore live è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Australian Open 2019 in tv - come vedere tutte le partite in streaming. Il palinsesto completo : Ormai è tutto pronto a Melbourne dove dal 14 al 27 gennaio si disputeranno gli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis. Si preannuncia grande spettacolo sul cemento della terra dei canguri dove i più grandi campioni in circolazione si daranno battaglia per la conquista dell’ambito premio, al maschile tutti contro Novak Djokovic ma attenzione alla voglia di conferma di Roger Federer, a Rafael Nadal che rientra ...

Australian Open 2019 in esclusiva su Eurosport! Novità al commento : John McEnroe in telecronaca per tutti gli Slam : Australian Open 2019 in esclusiva su Eurosport dal 14 al 27 gennaio, oltre 300 ore live per una copertura senza precedenti: la leggenda John McEnroe da quest’anno coprirà per Eurosport tutti gli Slam Tutto pronto a Melbourne per il debutto del tabellone principale del primo Grande Slam dell’anno, in programma dal 14 al 27 gennaio. Eurosport è pronta per offire al proprio pubblico una copertura sempre più completa del torneo Australiano che ...