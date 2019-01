Australian Open 2019 | oltre le teste di serie c’è di più Occhio alle sorprese al

Australian Open 2019 - Marco Cecchinato in cerca di punti a Melbourne per continuare la scalata in classifica : Di questi tempi, lo scorso anno, Marco Cecchinato era fuori dai primi cento dopo aver disputato, e perso, il primo turno delle qualificazioni agli Australian Open. L’avversario era Bradley Mousley, Australiano, e il siciliano perse in due set. Nessuno, in quel momento, avrebbe immaginato che quel ragazzo di Palermo si sarebbe lanciato verso una cavalcata che l’ha portato a diventare il numero due d’Italia. Anche se in molti ...

Australian Open 2019 - l’incognita Camila Giorgi. Poche partite nelle gambe per l’azzurra : sarà una mina vagante : Camila Giorgi, in attesa di quel che farà Martina Trevisan nell’incontro delle finali delle qualificazioni a Melbourne (Australia), sarà l’unica rappresentante italiana nel tabellone principale femminile degli Australian Open 2019. L’azzurra inizierà il proprio percorso contro Dalila Jukopovic, 27enne slovena che attualmente occupa il posto 82 nel ranking WTA. Un incontro sulla carta comodo per la 26enne marchigiana che, ...

Australian Open - tabellone donne : Wozniacki con Kerber - Venus e Serena Williams da Halep : Inserita nell'ottavo di Simona Halep, debutta contro Dalila Jakupovic , numero 82 del mondo con un best ranking di numero 42, che l'ha sconfitta l'anno scorso sull'erba a Nottingham. La slovena però ...

Australian Open : subito Berrettini-Tsitsipas - sorteggio ok per Fognini : Sono cinque - in attesa della conclusione delle qualificazioni - i tennisti italiani al via nel tabellone principale degli Australian Open maschili, primo Slam della stagione in programma da lunedì 14 ...

Australian Open 2019 - qualificazioni italiani : programma - orari e tv di venerdì 11 gennaio. Tutti gli azzurri in campo : Saranno cinque gli italiani in campo domani, venerdì 11 gennaio, nel terzo turno delle qualificazioni agli Australian Open 2019. In campo femminile toccherà a Martina Trevisan che affronterà nell’ultimo incontro in programma sul campo 5 la cinese Lin Zhu, testa di serie numero 11. Quattro invece gli uomini impegnati: Luca Vanni apre il campo 7 nella sfida con il giapponese Hiroki Moriya, mentre Lorenzo Sonego affronterà il nipponico ...

Australian Open - l’analisi del tabellone femminile : Serena Williams troverà la Halep ben presto… : Australian Open, Simona Halep potrebbe trovare Serena Williams già agli ottavi di finale del primo Slam della stagione: che scontro! Simona Halep potrebbe trovare Serena Williams già negli ottavi di finale dell’Australian Open. Il sorteggio del primo major della stagione, al via lunedì sui campi in cemento del Melbourne Park, non è stato fortunato per la romena numero uno del mondo, inserita nella parte alta del tabellone dove di ...

Tennis - Australian Open : possibile semifinale Federer-Nadal - strada in salita per la Halep : Lo spagnolo Jaume Munar, n.74, sarà l'avversario d'esordio per Fabio Fognini, n.13 del mondo e 12/a testa di serie. Cliente ostico all'esordio anche per Marco Cecchinato, n.18 e 17/o favorito del ...

Australian Open - l’analisi del tabellone maschile : Federer-Nadal in semifinale - inizio agevole per lo svizzero : Australian Open, non potremo assistere alla finale Federer-Nadal, dato che i due si affronteranno prima dell’ultimo atto Sorteggio ok per Roger Federer all’Australian Open, primo torneo stagionale dello Slam al via lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park. Lo svizzero, detentore del titolo e terza testa di serie nel major Australiano, esordirà contro l’uzbeko numero 99 del mondo Denis Istomin. Il primo vero ostacolo ...

Australian Open 2019 : tabellone completo e sorteggio del primo torneo del Grande Slam : E' quello anche l'ultimo trionfo dell'americana, che per andare a caccia del 24° Slam della carriera dovrà superare con ogni probabilità al quarto turno la numero 1 del mondo Simona Halep , in quella ...

Qualificazioni Australian Open 2019 : Martina Trevisan vola al terzo turno - Sharipova battuta in due set : Continua la corsa di Martina Trevisan: la fiorentina accede all’ultimo turno di qualificazione degli Australian Open superando in due set l’uzbeka Sabina Sharipova: 6-3 7-5 il punteggio finale con il quale l’azzurra si guadagna il diritto di sfidare la cinese Lin Zhu per l’ingresso nel tabellone principale. Fin da subito si intuisce che la partita può entrare sui binari della lotta, come testimonia il break ottenuto nel ...

Qualificazioni Australian Open ATP – Poker di successi per gli azzurri : avanzano Vanni - Lorenzi - Sonego e Travaglia : Ben quattro azzurri si giocheranno l’accesso al main draw degli Australian Open nell’ultimo turno di qualificazione Dalle prime luci dell’alba, fino a metà della mattinata italiana, ben 6 azzurri hanno affrontato i loro rispettivi match delle semifinali delle Qualificazioni per il main draw degli Australian Open. Quattro di essi hanno passato il turno, alimentando il sogno di giocarsi l’entrata nel tabellone principale. I successi sono ...

Tabellone Australian Open femminile : Giorgi-Jakupovic al primo turno : Tabellone Australian Open femminile, Camila Giorgi è l’unica italiana della griglia, affronterà la numero 82 al mondo Jakupovic al primo turno Tabellone Australian Open – In attesa della conclusione delle qualificazioni Camila Giorgi l’unica azzurra nel Tabellone principale degli Australian Open, primo Slam del 2019, in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli Australiana. La ...

Australian Open 2019 - sorteggio tabellone femminile : possibile ottavo Halep-Serena Williams - Wozniacki nel terzo turno della Sharapova : sorteggio molto particolare, quello del tabellone femminile degli Australian Open 2019. Dalla Margaret Court Arena sono arrivati dei responsi che rendono piuttosto complicato ogni pronostico da fare per il torneo che comincerà lunedì 14 gennaio e finirà, per le donne, sabato 26. La vincitrice dello scorso anno, Caroline Wozniacki, era presente al sorteggio e ha ricevuto dalla sorte l’accoppiamento con Alison Van Uytvanck (Belgio), forse ...