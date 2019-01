Audi al CES di Las Vegas | destinazione realtà virtuale

Jabra porta al CES 2019 tutto il suo know-how nel settore Audio : 150 anni di innovazione e leadership nel mercato audio proiettati verso nuovi livelli Annuncio delle cuffie Elite 85h: progettate con tecnologia SmartSound e Intelligenza Artificiale per ambienti audio adattivi Accesso Hands-Free alla “parola sveglia” di Amazon Alexa Jabra Move: aggiornamento di stile per le cuffie wireless leader nella categoria di costo inferiore ai 100 dollari CES, 7 gennaio 2019 – Al Consumer Electronics Show di Las ...

Ces 2019 - Audi porta la realtà virtuale in macchina : Las Vegas – Nel primo giorno del Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas, Audi ha mostrato un innovativo concept per l’intrattenimento di bordo. In futuro, i passeggeri posteriori potranno guardare film, giocare ai videogame e sperimentare contenuti interattivi grazie a specifici visori di realtà virtuale. La casa dei quattro anelli ha mostrato un’inedita tecnologia che sincronizza la VR con i movimenti della vettura. Se, per ...

CES 2019 – Audi e Ford insieme a Ducati a Las Vegas per la tecnologia di comunicazione tra auto e moto : Ducati presenta, con Audi e Ford, la tecnologia di comunicazione tra auto e moto al CES di Las Vegas. Prosegue la sperimentazione e la ricerca Ducati per la sicurezza. Una Multistrada 1260 alla prima dimostrazione americana del progetto ConVeX (Connetted Vehicle to Everithing) in programma durante il Consumer Electronic Show®2019 Ducati prosegue con le attività di ricerca sulla sicurezza partecipando, con Audi e Ford, alla prima ...

ClAudio Santamaria : "Francesca Barra mia musa - tradimento per noi è impossibile" : Intervistato da Liberi Tutti del Corriere della Sera, Claudio Santamaria ha annunciato di essersi trasferito a Milano con la moglie Francesca Barra, la giornalista che ora gli fa anche da ufficio stampa. L'attore non ha nascosto di vivere un periodo periodo della sua vita:Nella vita e nel lavoro mi stanno succedendo cose straordinarie, ho avuto un upgrade , ho saltato di categoria. Posso dire che non ho mai conosciuto l' amore prima e ora ...

ClAudio Santamaria : "Francesca Barra è la mia musa - come Silvia per Leopardi" : "Mia moglie Francesca Barra è la mia musa, come lo era Silvia per Leopardi e la Duse per D'Annunzio". Parola di Claudio Santamaria, che in un'intervista a Liberi Tutti del Corriere della sera racconta il suo rapporto con la moglie e la sua vita a Milano.Milano è una città dinamica, piena di energia non aggressiva, non pesante, creativamente stimolante. C'è un'atmosfera europea che mi piace molto.Santamaria spiega che ...

Francesco Facchinetti ripreso mentre insulta Walter Nudo : l’Audio : Francesco Facchinetti VS Walter Nudo. Sarebbe questa la nuova lite che ha per protagonisti due volti noti del mondo dello spettacolo. L’ex ‘Capitan Uncino’, oggi talent scout, avrebbe infatti indirizzato parole poco carine nei confronti del vincitore del Grande Fratello Vip 2018. LEGGI: Verissimo, Walter Nudo: ‘Avevo perso molti soldi, la depressione mi stava affossando’ Che cosa è successo tra Francesco Facchinetti ...

“Quel demente di Walter Nudo m’ha cercato di…” : l’Audio di Francesco Facchinetti : “Quel demente di Walter Nudo m’ha cercato di…“: a dire queste parole in un video che circola in rete sarebbe, secondo Fanpage, Francesco Facchinetti. L’ex “Capitan Uncino” sta trascorrendo una vacanza alle Maldive e la frase si sente abbastanza distintamente nel bel mezzo di una Instagram story pubblicata dalla moglie di lui, Wilma. Mentre il conduttore di Miss Italia è impegnato a guardare dei pesci, si ...

Radja Nainggolan - l'Audio rubato : 'Inter - non ne posso più. Magari Francesco Totti...' : Il caso che riguarda Radja Nainggolan , già sospeso dall'Inter, sta per esplodere e si tinge di giallo. Nel giorno di Natale su vari account Instagram gira un audio attribuito al belga che, parlando ...

La prova del cuoco : Anche Pippo Franco e ClAudio Lippi nella giuria della sedicesima settimana (Anteprima Blogo) : Lunedì 24 dicembre parte la sedicesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà, ricchi premi e cotillons, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione, vi diamo in anteprima i nomi dei ...

ClAudia Gerini sul #MeToo : "Ipocrisia da sepolcri imbiancati"/ "Eccesso di giustizialismo e gogne mediatiche' : Claudia Gerini sul Me Too: "Ipocrisia da sepolcri imbiancati". L'attrice in controtendenza sul movimento: "Eccesso di giustizialismo e gogne mediatiche'.

News Uomini e Donne - paura per ClAudio e Ginevra : cos’è successo : Uomini e Donne: grande spavento per Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani Ore drammatiche per Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. Cosa è successo alla coppia di Uomini e Donne? I due sono andati in vacanza a Cuba. E l’altra notte, nel loro hotel, hanno iniziato a sentire delle urla incredibili. Urla che hanno spaventato molto Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. E’ stato porprio l’ex tronista del dating show a ...