ATP Sydney – Seppi fa l’impresa | l’azzurro batte il talentino Tsitsipas e vola in

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi spettacolare! Rimonta Tsitsipas e conquista la semifinale : Un meraviglioso lampo azzurro nella notte. Andreas Seppi si qualifica per le semifinali del torneo ATP di Sydney dopo aver centrato una bellissima vittoria in Rimonta contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero 15 del mondo e prima testa di serie. L’altoatesino si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo una battaglia di due ore e dieci minuti di gioco. Un successo che conferma come Seppi si trovi veramente bene sul cemento ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi vola ai quarti di finale. Sconfitto in due set Martin Klizan : Continua nel migliore dei modi l’avvicinamento di Andreas Seppi all’Australian Open. L’altoatesino si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Sydney dopo aver Sconfitto in due set lo slovacco Martin Klizan, numero 40 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. L’altoatesino, numero 37 del ranking, deve subito fronteggiare due palle break in apertura di primo set, ma ...

ATP Sydney – Esordio vincente per Seppi : Chardy ko in tre set : Andreas Seppi sorride in Australia: staccato il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP di Sydney Buona la prima per Andreas Seppi al torneo ATP di Sydney: il tennista italiano ha trionfato all’Esordio, battendo il francese Chardy in tre set. Al numero 37 del ranking ATP è servita un’ora e 53 minuti per mandare al tappeto il suo avversario, col punteggio di 5-7, 6-2, 4-6. Esordio soddisfacente dunque per Seppi, che adesso ...

ATP Sydney 2019 - il tabellone e gli accoppiamenti. Andreas Seppi debutta contro Jeremy Chardy : Nella seconda settimana della stagione di tennis maschile arriva l’ATP 250 di Sydney, che si gioca sui campi dell’impianto che ospitò le Olimpiadi del 2000. Prima testa di serie è il greco Stefanos Tsitsipas, che viene dalla Hopman Cup disputata a Perth in coppia con Maria Sakkari. Così come Daniil Medvdev (Russia), Diego Schwartzman (Argentina) e Gilles Simon (Francia), Tsitsipas usufruirà di un bye al primo turno, fortuna che non ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Stefanos Tsitsipas il numero 1 - Andreas Seppi per arrivare al meglio al primo Slam stagionale : Sarà uno degli ultimi tornei prima degli Australian Open, ed in effetti verrà giocato praticamente in contemporanea con le qualificazioni del primo Slam stagionale: l’ATP 250 di Sydney avrà come testa di serie numero uno il greco Stefanos Tsitsipas che, dopo la Hopman Cup, continuerà così la sua preparazione. In casa Italia è presente nel main draw Andreas Seppi, che però per poche posizioni non avrà lo status di testa di serie: dopo ...