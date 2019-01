Assassin’s Creed Odyssey: Arriva l’officina di Efesto e non solo

gamerbrain

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Dopo le Nuove missioni per Assassin’s. di cui vi abbiamo parlato in questi giorni, Ubisoft annuncia l’arrivo in data odierna dell’Officina die l’aumento del livello dei nemici.Novità in vista per Assassin’sA partire da oggi sarà disponibile un nuovo aggiornamento per le versioni PC, PS4 e Xbox One di Assassin’sdel peso di circa 4GB. L’update oltre ad introdurre il supporto per Shadow Heritage (secondo episodio di L’Eredità della Prima Lama) e i Racconti Perduti della Grecia, introduce l’aumento del livello dei nemici e l’officina diDopo l’aggiornamento tramite il menu delle opzioni troverete la voce Aumento di livello, da qui è possibile stabilire la difficoltà dei nemici:Alta: Tutti i nemici ...