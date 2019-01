Ascolti TV | Mercoledì 9 gennaio 2019

Ascolti tv mercoledì 2 gennaio - Basta un paio di baffi conquista 5 milioni di spettatori : I dati Auditel dei programmi in onda ieri in prima serata Vediamo gli Ascolti dei programmi andati in onda ieri, mercoledì 2 gennaio 2019, in prima serata sui principali canali. Su Rai1 l’appuntamento era con Basta un paio di baffi. Il primo film tv del nuovo ciclo della serie Purchè finisca bene è stato visto […] L'articolo Ascolti tv mercoledì 2 gennaio, Basta un paio di baffi conquista 5 milioni di spettatori proviene da Gossip e ...

Ascolti TV | Mercoledì 2 gennaio 2019. Bene Basta un paio di baffi (21.7%) - ancora male Canale 5 (9.7%). Chiambretti 5.2% : Basta un paio di baffi Nella serata di ieri, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Basta un paio di baffi ha conquistato 5.052.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale 5 il film in prima tv Collateral Beauty ha raccolto davanti al video 2.217.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 Pixels ha interessato 1.457.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Chiedimi Se Sono Felice ha intrattenuto 1.557.000 spettatori (6.7). Su ...

Ascolti TV | Mercoledì 26 dicembre 2018. Cenerentola supera i 5 mln (21.1%) - disastro Piccole Donne (6.9%) : Cenerentola Nella serata di ieri, Mercoledì 26 dicembre, su Rai1 Cenerentola ha conquistato 5.069.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 la prima puntata della miniserie Piccole Donne ha raccolto davanti al video 1.668.000 spettatori pari al 6.9% di share, nel primo episodio, e 1.323.000 spettatori pari al 6.8%, nel secondo episodio. Su Rai2 Quel Pazzo Venerdì ha interessato 1.411.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Now ...

Ascolti TV | Mercoledì 19 dicembre 2018. Ultimo non va oltre il 15.2% - Arbore 12.6% - male Chiambretti (3.7%) : Ultimo Nella serata di ieri, Mercoledì 19 dicembre 2018, su Rai1 il film La Cena di Natale ha conquistato 2.779.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 l’esordio di Ultimo 5 – Caccia ai Narcos ha raccolto davanti al video 3.319.000 spettatori pari al 15.2% di share (qui gli Ascolti dell’esordio di cinque anni fa). Su Rai2 la seconda puntata di Guarda.. Stupisci, con Renzo Arbore, ha interessato 2.227.000 spettatori ...