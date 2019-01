As | «Morata tra Atletico Madrid e Barcellona»

Fa Cup : Morata trascina il Chelsea : Il Chelsea di Maurizio Sarri approda al quarto turno della FA Cup, superando 2-0 il Nottingham Forest. Dopo il rigore fallito alla mezz'ora da Fabregas, bravo il portiere avversario Steele,, i Blues ...

Calciomercato Milan - Zola striglia Morata. Rossoneri alla finestra : Calciomercato Milan, MORATA strigliaTO A LONDRA- L’esperienza londinese di Alvaro Morata non sta andando certamente secondo le aspettative iniziali. L’attaccante spagnolo in maglia Chelsea non è riuscito quasi mai a esprimersi ai suoi livelli durante l’anno e mezzo di militanza in Premier League, e nemmeno con Maurizio Sarri l’ex Juventus e Real Madrid è stato […] L'articolo Calciomercato Milan, Zola striglia ...

Higuain-Morata - stampa inglese sicura : scambio tra Milan e Chelsea si farà : In Inghilterra sono sicuri: lo scambio Morata-Higuain tra il Chelsea e il Milan si farà. Lo scrive il 'Sun', spiegando come l'operazione accontenti, alla fine, tutte le parti. L'attaccante spagnolo è in cerca di rilancio, visto che finora la sua esperienza in Premier League è stata avara di soddisfa

Calciomercato Milan / Ultime notizie - Sarri : "Higuain non arriva - c'è Morata". Tramonta lo scambio? : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Maurizio Sarri smentisce ogni ipotesi di scambio tra Gonzalo Higuain e Alvaro Morata.

Scambio Higuain-Morata : dall’Inghilterra confermano la trattativa : Gonzalo Higuain per Alvaro Morata, Chelsea e Milan sono in contatto per completare uno Scambio che avrebbe del clamoroso Torna vivo l’interesse del Chelsea per l’attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, per la finestra di gennaio. L’argentino è stato un obiettivo del manager del Chelsea, Maurizio Sarri, la scorsa estate e il club inglese ha tenuto colloqui iniziali con la Juventus. Tuttavia, le trattative non si sono ...

Morata Barcellona - primi contatti a Londra tra le parti : Morata Barcellona – Alvaro Morata ha 26 anni ed è un attaccante che sta passando una fase di carriera decisamente al di sotto delle aspettative. Solo 5 anni fa infatti Marotta lo acquistò per la Juventus per 20 milioni di euro e lì visse una periodo davvero roseo, al punto che il Real Madrid non […] L'articolo Morata Barcellona, primi contatti a Londra tra le parti proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie ...

Barcellona - Morata si offre al club blaugrana : emissari spagnoli a Londra per trattare con il Chelsea : L’attaccante del Chelsea ha espresso al proprio club la volontà di trasferirsi al Barcellona, già partita la trattativa Alvaro Morata è pronto a un ritorno in Liga, secondo il quotidiano spagnolo ‘As’ che riporta una indiscrezione di radio RAC1, l’attaccante del Chelsea si sarebbe offerto al Barcellona. Cresciuto nella cantera del Real Madrid e dopo 2 stagioni alla Juventus rientrato alla corte dei ...

Uomini e donne - la fine di Ida Platano e Riccardo Guarnieri : lei innaMorata mentre lui se la fa con un'altra : Sembravano aver ritrovato la serenità tanto ricercata dopo la loro avventura a Temptation Island ma la storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri si è conclusa, e questa volta, ...