Artico | Putin costruisce la nuova stazione Così Mosca studia i cambiamenti climatici per

(Di giovedì 10 gennaio 2019) La ricerca suial Nord del Circolo Polarepotrà avvalersi di unastruttura, nata dalla collaborazione di più istituzioni affiliate al governo russo. Il centro ospiterà decine di scienziati per l’intero arco dell’anno, contribuendo allo studio dei fenomeni atmosferici e meteorologici che hanno, negli anni, avuto un impatto drammatico sulle riserve di ghiacci presenti ai poli del pianeta. Un cambiamento che, contando le potenzialità economiche della regione, non sembra spaventare il Cremlino.Chiamata “Polo Nord”, non illumina di originalità il nome dellagalleggiante autonoma che la Federazione Russa ha deciso di creare. Dopo mesi di voci insistenti, l’annuncio ufficiale della costruzione è stato lo scorso 20 dicembre in una cerimonia presso i cantieri navali dell’Ammiragliato di San Pietroburgo. I lavori dovrebbero terminare entro il ...