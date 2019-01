Archeologia | alla scoperta del santuario nuragico di Santa Vittoria VIDEO

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Il villaggio-di, che deve il suo nomevicina chiesetta campestre, si estende per oltre 3 ettari nell’estremità sudoccidentale dell’altopiano della Giara, a Serri, in Sardegna. La definizione difederale, coniata dall’archeologo Giovanni Lilliu, indica un luogo di culto frequentato da comunità di villaggio anche distanti tra loro. Generalmente dedicati al culto delle acque – riporta il MiBAC – questi santuari erano incentrati sulla presenza di edifici sacri di differenti tipologie (templi a pozzo, templi in antis, templi a megaron). Si suppone che nell’edificio principale del villaggio si riunissero in assemblee federali i clan più potenti della Sardegna centrale per consacrare alleanze o per decidere guerre. Le strutture comuni erano organizzate in modo da far convivere momenti di festa religiosa e di festa civile, ...