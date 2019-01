Anticipazioni Una Vita | la secondogenita di Ursula ha ucciso il patrigno

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 11 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di venerdì 11 gennaio 2019: Blanca decide di sposare Samuel in modo che lui si possa operare e alla fine il giovane accetta. Mendez arriva a casa Palacios e porta via Elvira, affinché possa “riconsegnarla” a suo padre Arturo. Liberto scopre che Rosina ha ancora una fotografia di Maximiliano nel cassetto e inizia a pensare che la donna senta la mancanza del primo marito… Fabiana annuncia agli ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate 14-20 gennaio 2019 : Cayetana E’ Ritornata? : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 14 a domenica 20 gennaio 2019: Blanca sposa Samuel. Una donna si aggira per Acacias. Simon ed Elvira amanti! Anticipazioni Una Vita: chi è la misteriosa donna bionda che si aggira per le vie di Acacias terrorizzando i passanti ed in particolare, Ursula Dicenta? Intanto Blanca e Samuel si sposano mentre Elvira e Simon iniziano a vedersi in gran segreto. Adela lo scopre… Grandi svolte in arrivo ...

Una Vita Anticipazioni : OLGA ammette di avere ucciso il suo patrigno ma… : L’enigmatica OLGA Dicenta (Sara Sierra) diventerà un personaggio importantissimo nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita: secondogenita di Ursula (Montserrat Alcoverro), la ragazza farà breccia nel cuore della gemella Blanca (Elena Gonzalez) che, proprio per questo, deciderà di accoglierla ad Acacias 38 e svelerà a tutti i vicini il legame di parentela che condivide con lei. Da quel momento in poi, i telespettatori ...

Anticipazioni Una Vita dal 13 al 18 gennaio : salta un matrimonio? : Una Vita, Anticipazioni puntate prossima settimana: Simon bacia Elvira Il triangolo formato da Elvira, Simon e Adela sarà al centro delle puntate della prossima settimana di Una Vita. La soap opera di Aurora Guerra andrà in onda anche domenica su Canale5. Nei prossimi appuntamenti il figlio di Susana cercherà di allontanare Elvira dal padre Arturo, considerato l’artefice delle sue disgrazie. La giovane deciderà di trovare rifugio in ...

Una Vita - Anticipazioni gennaio 2019 : cosa succede nella seconda parte del mese? : Le puntate della telenovela Una Vita in onda nella seconda parte di gennaio 2019 saranno piene di colpi di scena; scopriamo insieme quello che succederà grazie al nostro post che riepiloga tutte le anticipazioni principali delle vicende ambientate nello sfortunato quartiere di Acacias: Fabiana crede che Cayetana sia ancora viva Dati i numerosi messaggi intimidatori ispirati al racconto della strega Baba Yaga, Ursula (Montserrat Alcoverro) capirà ...

Uomini e Donne - trono classico : NATALIA chiede ad IVAN se ha avuto una storia con… [Anticipazioni] : Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne si è parlato di Paola Caruso, l’ex bonas di Avanti un altro. Il nome della ragazza è stato fatto da NATALIA, corteggiatrice di IVAN Gonzalez. Cerchiamo dunque di capire meglio cos’è successo nel dating show di Maria De Filippi grazie alle anticipazioni. Tutto è iniziato quando Sonia, stizzita dal fatto che IVAN avesse dichiarato di non avere baciato NATALIA per ...

Una Vita Anticipazioni : ELVIRA “usa” VICTOR per fare ingelosire SIMON : Nelle puntate di Una Vita andate in onda di recente, ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) ha fatto finalmente ritorno a calle Acacias e ha letteralmente rovinato il matrimonio – comunque valido a tutti gli effetti – tra SIMON Gayarre (Jordi Coll) e l’ex suora Adela (Marian Arahuetes). La figlia di Arturo (Manuel Regueiro), com’è già noto, farà di tutto per riprendersi il maggiordomo e, proprio per questo, inizierà ad ...

Anticipazioni Uomini e Donne : dama del Trono Over fa una segnalazione : Barbara De Santi fa una segnalazione a Uomini e Donne Una nuova segnalazione a Uomini e Donne segnerà la puntata odierna del Trono Over. Sarà Barbara De Santi a raccontare una voce di corridoio sentita su un cavaliere del parterre del segmento senior della trasmissione di Canale5. A partire dalle 14.45 Maria De Filippi trasmetterà il terzo appuntamento settimanale con il Trono Over di UeD. Al centro dello studio ci saranno anche Luisa e ...

Anticipazioni Una Vita : Simon ed Elvira intraprendono una relazione clandestina : Nelle puntate italiane attuali della famosa soap opera spagnola Una Vita i telespettatori hanno assistito al clamoroso ritorno di Elvira Valverde. La figlia del perfido colonnello Arturo ha lasciato senza parole gli abitanti del quartiere perché era considerata una delle vittime del naufragio della nave Gran Victoria a causa della messinscena messa in atto dal padre. Anche per la giovane è stato spiazzante rimettere piede ad Acacias dato che è ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 616 di Una VITA di mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio 2019: Ursula è terrorizzata vedendo il pavimento di casa cosparso di foglie di gelso secche. In un riquadro pulito al centro della camera, si nota una foglia verde di gelso e una moneta con su scritto 1891… Rosina inVITA la Valenciana a casa sua per farsi confermare che è incinta. Il pendolo in realtà dice di no, ma la Rubio insiste e così la Valenciana la asseconda ...

Una Vita - Puntata serale/ Anticipazioni 8 gennaio : il sacrificio di Antonito : Una Vita va in onda alle 22.30 su Rete 4: Samuel ripudia Blanca e Diego nella Puntata serale mentre il ritorno di Arturo scatena il caos ad Acacias 38.

Anticipazioni Una Vita : il timore di Liberto - Adela affronta Elvira : La soap opera di origini iberiche “Una Vita” ambientata ad Acacias 38 non smette di sorprendere. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 la settimana prossima, la moglie di Simon Gayarre, cioè Adela, stanca della situazione venutasi a creare tra lei e il consorte, si scaglierà contro la rivale Elvira Valverde. In particolare l’ex religiosa ordinerà alla sua ex compagna di convento di non avvicinarsi più al figlio illegittimo di Susana ...

Una vita - Anticipazioni dal 13 al 18 gennaio : Blanca e Samuel si sposano : Una vita, la popolare soap opera spagnola, torna con una nuova settimana ricca di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate, in onda nella settimana dal 13 al 18 gennaio, rivelano che Blanca, per far sì che Samuel venga operato, deciderà di sposarlo. Intanto Rosina, convinta di aspettare un bambino, darà la notizia a Liberto che non sembrerà molto contento all'idea, mentre Adela deciderà di affrontare Elvira per farle capire che ...

Una Vita Anticipazioni 8 gennaio 2019 : puntata serale su Rete 4 : Mentre Samuel ripudia Diego dopo aver scoperto il tradimento del fratello con la sua amata Blanca, il colonnello dovrà vedersela con Ramon che difende la rediviva Elvira