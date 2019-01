Anticipazioni L' Isola dei famosi 2019 | nuovi concorrenti e opinionisti | c' è la Parietti

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le Anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Isola dei Famosi 2019 Anticipazioni : a rischio Jeremias Rodriguez? : Jeremias Rodriguez fuori dall’Isola dei Famosi 2019 per un incidente? La nuova edizione de L’Isola dei Famosi debutterà giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5, ma ancora nulla di certo si sa sul cast. L’unica conferma è la presenza di Alessia Marcuzzi come conduttrice. Secondo un’indiscrezione lanciata da TvBlog, Jeremias Rodriguez si è ritirato e non farà parte del cast dell’Isola dei Famosi. Qual è il ...

Anticipazioni L'Isola dei famosi 2019 - svelati i primi concorrenti : c'è anche Jeremias : Arrivano le prime Anticipazioni ufficiali sul cast di concorrenti della prossima edizione delL'Isola dei famosi, il reality show Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi che riaprirà ufficialmente i battenti il prossimo 24 gennaio in prime time. Chi saranno i concorrenti che si metteranno in gioco in questa nuova edizione del reality show? A svelare i primi nomi è stato il settimanale 'Spy', il quale ha anticipato che sulle spiagge in Honduras ...

L’isola dei famosi Anticipazioni : Andrea Damante nel cast? : Andrea Damante sarà un concorrente dell’Isola dei famosi 2019? Andrea Damante nuovo naufrago dell’Isola dei famosi? L’ex tronista potrebbe essere uno dei nomi nel cast dell’edizione 2019 del reality. In base a un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi sembrerebbe che il deejay veronese potrebbe essere stato preso in considerazione per il reality condotto da Alessia Marcuzzi. Al momento il condizionale è ...

Anticipazioni L'Isola dei famosi 2019 - data d'inizio e concorrenti : si parte il 24 gennaio : Chi saranno i concorrenti della prossima edizione delL'Isola dei famosi 2019? E' questa la domanda che cominciano a farsi i tantissimi fan del fortunato reality show che sarà condotto ancora una volta dalla confermatissima Alessia Marcuzzi, la quale ritorna in prime time su Canale 5 dopo aver condotto l'ultima edizione de Le Iene in onda su Italiauno. Il cast di quest'anno sembra promettere molto bene, dato che dai primi nomi svelati si può ...

Anticipazioni Beautiful America : Hope ha le doglie ed è senza Liam su un'isola : Nelle puntate Americane di Beautiful che andranno in onda durante tutte le festività natalizie succederà davvero di tutto. In primis la povera Hope si ritroverà da sola su un'isola deserta ed in travaglio. Inoltre lei e Liam sveleranno il nome della bimba che presto entrerà nelle loro vite. Ecco il nome della figlia di Liam e di Hope Durante i festeggiamenti natalizi, Hope e Liam annunceranno a tutti i loro cari il nome scelto per la bimba dopo ...

Anticipazioni americane di Beautiful : Hope entra in travaglio da sola su un'isola : Arrivano direttamente dagli Stati Uniti nuove news riguardanti una delle soap opera più amate della televisione italiana, "Beautiful". Secondo le ultime Anticipazioni distribuite negli USA, infatti, Hope Logan ed il marito Liam si apprestano ad affrontare uno dei momenti più difficili della loro vita. Il tutto avrà inizio con una serie di discussioni che porteranno i due giovani a decidere di partire per una breve vacanza nella quale dedicarsi ...

Anticipazioni L'Isola dei famosi 2019 - i primi concorrenti : nel cast anche Marina La Rosa : Arrivano le prime Anticipazioni sul cast della prossima edizione de L'Isola dei famosi, il fortunatissimo reality show Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi che ritornerà in onda a partire da metà gennaio 2019 in prime time. anche quest'anno la produzione sta lavorando molto per la scelta di quelli che saranno i prossimi concorrenti che si metteranno in gioco in Honduras, provando così a superare la sfida della sopravvivenza. E dalle pagine di ...

Isola dei famosi 2019/ Anticipazioni e cast : Demetra Hampton tra i naufraghi con Marina La Rosa : Isola dei famosi 2019, Anticipazioni e cast: tra i naufraghi ci sarà anche Demetra Hampton, famosa per essere stata Valentina dei fumetti di Guido Crepax.

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Hope entra in travaglio da sola su un'isola : Dramma in vista nelle puntate americane di Beautiful di inizio 2019. Come molti telespettatori avevano già ipotizzato, l'evento tragico riguarderà le sorti di Hope Logan e della bambina che porta in grembo. In occasione della puntata numero 8000 prevista per il 4 gennaio, Bradley Bell ha previsto qualcosa di inaspettato che sconvolgerà le sorti di molti personaggi della soap americana. Ovviamente l'esito di questo evento risulta al momento top ...