Anticipazioni Che Dio ci aiuti | seconda puntata | Valentina viene messa in pericolo

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 14-20 gennaio 2019 : Elsa Scopre che Antolina è Incinta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 14 gennaio 2019 a domenica 20 gennaio 2019: Francisca in grave pericolo! Antolina incinta di Isaac! Anticipazioni Il Segreto: devastato dai sensi di colpa, Isaac vuole rivelare ad Elsa di essere il padre del bambino che Antolina porta in grembo! Raimundo Scopre che Francisca sta correndo un grave rischio! Nel frattempo, Carmelo assume tre guardie del corpo per Adela! Una gravidanza inattesa, ...

Anticipazioni Che Dio Ci Aiuti 5 : Nico coinvolge Ginevra in nuove esperienze : La quarta stagione di 'Che Dio Ci Aiuti' ha avuto inizio nel 2017 e ha ottenuto un grande successo, aprendo le danze con un evento atteso come il matrimonio di Guido e Azzurra. Dopo due anni fa ritorno sul piccolo schermo la fiction con protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci che si è detta contenta di prendere parte a questa stagione dopo aver riflettuto attentamente in merito alla sua decisione. In una recente intervista ha spiegato di essere ...

Il Segreto Anticipazioni 9 gennaio 2019 : Carmelo scopre che Adela continua a mentire : Il Leal viene a conoscenza che la moglie continua a ricevere delle lettere minatorie, mentre Adela si adopera per preparare i documenti per la la leva obbligatoria.

Anticipazioni Uomini e donne - la scelta di Teresa che spiazza : 'Voglio eliminare Andrea' : Arrivano le prime attese Anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne trono classico, che tornerà in onda da questa settimana su Canale 5. Tra le protagoniste indiscusse del programma continua ad esserci la bellissima Teresa Langella, la quale nel corso della prossima registrazione che vedremo in onda tra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio, farà una scelta a dir poco spiazzante che metterà in discussione il percorso di Andrea Dal Corso, ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : DENISE e JOSHUA tra cacce al tesoro - fattorie e indagini per omicidio! : Non sarà colpo di fulmine tra i due nuovi protagonisti di Tempesta d’amore! A differenza di Alicia Lindbergh (Larissa Marolt) – che ha conquistato Viktor (Sebastian Fischer) con il primo sguardo, la protagonista della quindicesima stagione – DENISE Saalfeld (Helen Barke) – dovrà faticare non poco per far breccia nel cuore di JOSHUA Winter (Julian Schneider)… Ecco infatti cosa sta accadendo nelle puntate tedesche di Sturm der ...

C’è Posta Per Te - Anticipazioni di sabato 12 gennaio : ospite anche Ricky Martin. Leggi per saperne di più : C’è Posta Per Te tornerà per conquistare il sabato sera di Canale Cinque dal 12 gennaio e come svelato dai profili social della trasmissione, il primo ospite internazionale sarà Ricky Martin. Tante emozioni ci... L'articolo C’è Posta Per Te, anticipazioni di sabato 12 gennaio: ospite anche Ricky Martin. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

Anticipazioni di 9-1-1 al debutto su Rai2 l’8 gennaio : è questa l’America che piace a Carlo Freccero? : Le Anticipazioni di 9-1-1 è tutto quello che interessa il pubblico di Rai2 che tra poche ore si ritroverà davanti una mini maratona del gioiellino firmato da Ryan Murphy rivelazione della scorsa stagione telefilmica. Angela Bassett guiderà cast e personaggi della serie al debutto in chiaro proprio da oggi, 8 gennaio, con ben tre episodi dai titoli "Emergenze", "Lasciar andare" e "Legami di famiglia". Emozioni, corse contro il tempo e un ...

In che modo Tony sarà nel film dei Soprano? Prime Anticipazioni sui personaggi del prequel : Tony sarà nel film dei Soprano? Tutti i fan della serie, dal momento dell'annuncio di un film legato alla saga dei mafiosi isterici del New Jersey, si sono posti la domanda, che ora ha una risposta: David Chase, creatore della serie e sceneggiatore del film, ha confermato che Tony Soprano ci sarà, ma in una versione di sé da giovane. Ovviamente, con la morte di James Gandolfini, che è scomparso nel 2013 durante una vacanza a Roma, non sarebbe ...

Anticipazioni Una Vita - puntate iberiche : Celia è incinta - Antonito Palacios si sposa : Nuovo spazio dedicato a Una Vita, la popolare soap opera che dallo scorso 6 gennaio va in onda anche la domenica pomeriggio col doppio appuntamento. Dagli spoiler che arrivano direttamente dalla Spagna si evince che Celia rimarrà incinta e molto presto metterà al mondo il figlio di Felipe. Una meravigliosa notizia che sicuramente farà molto piacere a tutti i telespettatori di Canale 5. Ricordiamo, infatti, che la Alverez Hermoso è uno dei ...

Ottimi gli ascolti de La Compagnia Del Cigno a quasi 6 milioni - Anticipazioni 2ª puntata dell’8 gennaio : Barbara fuori dall’Orchestra : Ha debuttato con un ottimo risultato la nuova serie di Ivan Cotroneo su Rai1: gli ascolti de La Compagnia del Cigno per la prima puntata in onda il 7 gennaio, composta da due episodi, hanno fatto registrare quasi sei milioni di spettatori sull'ammiraglia Rai. Un esordio che promette bene per la serie corale scritta e diretta da Cotroneo con protagonisti Alessio Boni, Anna Valle e sette giovani artisti quasi tutti esordienti: la prima puntata ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : una lettera per Aladino e uno scherzo per Angela : Il Trono Over di Uomini e Donne torna oggi 8 gennaio su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. L'esordio di ieri è stato positivo sul fronte degli ascolti a conferma di come la parte dedicata a dame e cavalieri piaccia agli italiani. E sebbene in molti critichino i soliti siparietti legati a Gemma Galgani, non si può negare che gli ingredienti siano vincenti e che il Trono Classico risulti ancora una spanna al di sotto dei protagonisti più ...

Il Segreto Anticipazioni 8 gennaio 2019 : Carmelo è preoccupato che scoppi la guerra : Notizie allarmanti vengono da Madrid. Potrebbe scoppiare una nuova guerra in Africa e i rgazzi di Puente Viejo potrebbero essere chiamati alle armi.