Ancora emergenza neve Austria e Germania : ANSA, - BERLINO, 10 GEN - È Ancora emergenza maltempo nella zona alpina, tra Germania e Austria, e col passare dei giorni aumenta il numero delle vittime. Un bambino di 9 anni è rimasto ucciso dal ...

Usa - comitato di crisi contro l’emergenza mercati. Ma Trump attacca Ancora la Fed : Il Working Group on Financial Market che comprende dal Tesoro alla Federal Reserve e alla Securities and Exchange Commission, creato nel momento più nero all’indomani della grande crisi del 2008, si vedrà in giornata e rimarrà mobilitato...

Tsunami travolge l’Indonesia - è Ancora allerta : “state lontani dalle spiagge” - immediate misure di emergenza : Situazione di massima allerta in Indonesia, scossa nella notte da un violento Tsunami originato probabilmente da frane sottomarine seguite a un’eruzione di Anak Krakatau, un’isola vulcanica formatasi dal vulcano Krakatoa. Le autorità indonesiane hanno diramato una allerta invitando i residenti delle zone colpite dallo Tsunami a “stare lontani dalle spiagge“. Lo riferisce la stampa australiana. Il capo dell’agenzia ...

Milan-Fiorentina - dalle 15.00 La Diretta Gattuso in piena emergenza - ma Montolivo va Ancora in panchina : Milan e Fiorentina si affrontano questo pomeriggio a San Siro in una partita valida per la 17a giornata di Serie A. I rossoneri, 27 punti in classifica, sono reduci da due 0-0 consecutivi, nei quali ...

Nel Napoletano è Ancora emergenza rifiuti : stato di agitazione dei lavoratori Tekra : Cumuli di rifiuti invadono da giorni le strade di Marano. Anche oggi disagi per la cittadinanza, sia nelle zone del centro che in periferia. Lo stato di agitazione dei lavoratori della Tekra - che ...

Juventus - per Allegri è Ancora emergenza centrocampo : TORINO - Verso la SPAL con il gruppo che si va ricompattando giorno dopo giorno; all'appello mancano solo più Dybala, Szczesny, Matuidi e Cancelo di rientro dagli impegni con le rispettive nazionali ...

Napoli - è Ancora emergenza rifiuti : cumuli di spazzatura incendiati : cumuli di rifiuti non raccolti, cittadini esasperati e roghi notturni. È lo scenario di piena emergenza che si vive in questi giorni a Torre del Greco dove stanotte ignoti hanno dato fuoco...

Maltempo : assessore veneto - l'emergenza non è Ancora terminata - ma ci rialzeremo (3) : (AdnKronos) - Bottacin nel suo dettagliato intervento ha inoltre più volte sottolineato il suo grazie a tutti quelli che hanno collaborato: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Enel, Terna, Anas, veneto strade, servizi tecnici di telefonia, Bim-Gsp, le ditte private che hanno operato per conto

Maltempo : assessore veneto - l'emergenza non è Ancora terminata - ma ci rialzeremo (2) : (AdnKronos) - Ammontano invece a 497 i km di strade statali, provinciali e regionali chiuse, senza contare quelle comunali di cui mancano i dati in quanto i comuni, soprattutto i più colpiti, non sono ancora in grado di quantificare i danni sulla rete di loro competenza. Sono poi centinaia i metri d

Maltempo Sicilia - Ancora emergenza a Sciacca : esonda un altro torrente - il vento spezza i cavi dell’alta tensione : ancora pioggia torrenziale a Sciacca (Agrigento), dove dopo il Cansalamone nel pomeriggio e’ esondato un altro torrente, il Foce di Mezzo, situato nella localita’ balneare di contrada Foggia. Strade e viali invasi dall’acqua, scantinati e pianterreni completamente allagati. Il forte vento che sta caratterizzando il temporale tuttora in corso a Sciacca (Agrigento) ha anche divelto i cavi dell’alta tensione in contrada ...