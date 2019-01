America Latina | 20 ex presidenti si schierano contro Papa Francesco

Selena Gomez nel nuovo spot Pantene in America Latina sulle note di Taki Taki (video) : Selena Gomez è il volto del nuovo spot Pantene andato in onda in America Latina. Non è il primo anno per l’artista che ha già prestato il suo volto al marchio di prodotti per capelli di cui è testimonial, e anche nel 2019 sarà la protagonista dello spot pubblicitario. In poche ore il video è stato condiviso o caricato da molte pagine dedicate a Selena Gomez, sia sui social che su YouTube, facendolo diventare in poco tempo virale. Ad ...

Lettera di protesta di 20 ex presidenti dell'America Latina contro Papa Francesco : Secondo i firmatari della missiva, l'appello così formulato, rischia di dare una visione politica un po' approssimativa della gravità della situazione generale. Nella Lettera spedita al Papa su ...

Lettera di protesta di 20 ex presidenti dell'America Latina contro Papa Francesco : In Venezuela, aggiungono, vengono portate avanti in modo sistematico politiche deliberate volte ad una corruzione che sta scandalizzando il mondo mentre la gente impoverisce al punto che non hanno ...

Così in America Latina il protestantesimo è diventato forza di governo : 14 gennaio 2016: il protestante Jimmy Morales Cabrera si insedia come presidente del Guatemala. Primo gennaio 2017: il protestante Marcelo Bezerra Crivella si insedia come sindaco di Rio de Janeiro. 4 febbraio 2018: il protestante Gerado Fabricio Alvarado Muñoz arriva primo al primo turno delle pres

NBA Global Championship – La competizione internazionale si allarga in America Latina e Asia : i dettagli della 2ª edizione : La competizione internazionale giovanile torna all’ESPN Wide World of Sports Complex dal 6 all’11 agosto 2019: 14 squadre NBA ospiteranno le competizioni locali come parte dell’espansione della competizione negli USA, la competizione internazionale si è allargata anche in America Latina e Asia Pacifico La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi i dettagli del secondo Jr. NBA Global Championship, il torneo giovanile di ...

'L'America Latina disperata' di Papa Francesco : E' una maledizione - rileva Vasapollo - quella di essere la maggior riserva di petrolio del mondo. E il quinto paese per oro, argento, coltam e litio. Mentre l'Orinoco è la maggior riserva di acqua ...

America Latina : Enel Americas confermata per la seconda volta nell'indice di sostenibilità FTSE4Good : ... Colombia e Perù, si è confermata per la seconda volta all'interno dell'indice "FTSE4Good" che valuta le pratiche in materia ambientale, sociale e di governance delle principali compagnie del mondo. ...

America Latina : crisi migratoria venezuelana - dall'Ue aiuti per 20 milioni di euro : Bruxelles, 04 dic 14:35 - , Agenzia Nova, - La Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di euro per assistere i migranti venezuelani in fuga dalla crisi politica... , Beb,

Diritti Tv - ESPN trasmetterà la Serie A in America Latina : L'emittente televisiva di proprietà della Disney ha raggiunto un accordo della durata di tre stagioni con l'agenzia sportiva IMG. L'articolo Diritti Tv, ESPN trasmetterà la Serie A in America Latina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.