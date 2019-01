Ambiente : oggi le Mamme No Pfas presentano video alla Camera dei Deputati (2) : (AdnKronos) - "Riteniamo che l’attuale versione della Direttiva sulle Acque per il consumo umano redatta a livello comunitario non garantisca e protegga la salute e l’Ambiente: i limiti posti per i composti perfluoroalchilici a catena lunga sono molto più elevati di quelli della Regione Veneto e per

Ambiente : oggi le Mamme No Pfas presentano video alla Camera dei Deputati : Le Mamme No Pfas sono state invitate oggi presso la sala Conferenze Stampa della Camera dei Deputati a Roma dai Deputati 5 Stelle per presentare il loro video “Recast Directive Quality of WATER“ rivolto ai ministri dell’Ambiente europei, in occasione del loro imminente incontro per discutere la Direttiva Acque per il consumo umano. L’incontro si terrà dalle ore 13 alle ore 14 e potrà essere seguito su https://webtv.Camera.it/homepage. alla ...

Trasporto ferroviario : le 10 linee da incubo secondo LegAmbiente - pochi investimenti e scarsa qualità - InvestireOggi.it : Si chiude con la Bari-Corato-Barletta , venuta agli onori della cronaca per l'incidente del luglio 2016 che causò la morte di 23 persone. Dopo i lavori per raddoppiare una tratta continuano i disagi ...

Incendio in impianto rifiuti - LegAmbiente Lazio : “L’aria di Roma oggi è irrespirabile - un disastro ambientale” : “L’aria di Roma oggi è irrespirabile, un disastro ambientale. La discarica del Salario, come è ormai diventato il Tmb da tempo, andava chiusa come chiedono cittadini, comitati e associazioni del territorio“: lo ha dichiarato Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio, in riferimento all’Incendio divampato al Tmb Salario di Ama a Roma. “Tante promesse pre-elettorali da tutti, ma nessuno ha mai avviato un cambio ...

Smog : LegAmbiente - Padova ad oggi quarta città più inquinata d’Italia : Sono già 11 le città già fuorilegge per aver superato il limite di 35 giorni all’anno con concentrazioni medie di PM10 superiori a 50 microgrammi/metro cubo, a partire da Lodi con 57 giorni, seguita da Torino con 56, Milano con 47 e poi Padova con 44. Nonostante le piogge e quindi le condizioni favorevoli alla dispersione dell’inquinamento, lo Smog nelle città italiane non sembra dare tregua, anzi verosimilmente da qui alla fine dell’anno molte ...