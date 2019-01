Alien Isolation 2 non è in sviluppo

Alle 18 in diretta in compagnia dello spaventoso Alien : Isolation : Una diretta dalla forte vena horror per la serata di oggi, una diretta in compagnia di un titolo estremamente apprezzato e di assoluta qualità che spinge molti appassionati a sperare in un sequel che per ora non sembra all'orizzonte. Questa sera giochiamo al terrificante Alien: Isolation.Ambientato nel 2137, ovvero 15 anni dopo gli eventi di Alien e 42 prima di Aliens - Scontro finale, il titolo ci racconta la storia di Amanda Ripley, impegnata ...

